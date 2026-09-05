Diện mạo của những ngôi trường mới nơi vùng biên

Năm học 2026-2027, trường có 41 lớp với 1.137 học sinh, trong đó 136 em học nội trú và 1.001 em học bán trú. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của dự án có kinh phí khoảng 89 tỷ đồng. Nhà trường sẽ được đầu tư thêm 6 phòng nội trú, 15 phòng bán trú phục vụ 1.034 học sinh, nhà đa năng - văn hóa, nhà học nghệ thuật, bể bơi cùng một số hạng mục phụ trợ.