Diện mạo của những ngôi trường mới nơi vùng biên

Tại Lào Cai, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (tỉnh Lào Cai) được khánh thành đúng ngày khai giảng năm học 2026-2027.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương là 1 trong 4 trường nội trú biên giới của tỉnh Lào Cai được đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.
Công trình được xây dựng trên diện tích gần 5ha, gồm 9 khối nhà với các hạng mục phục vụ hoạt động dạy học, ăn ở và sinh hoạt của học sinh. Năm học đầu tiên tại cơ sở mới, nhà trường tổ chức 28 lớp với gần 980 học sinh.
Từ ngày 28/8, gần 980 học sinh đã có mặt tại trường để chuẩn bị cho năm học mới.
Khác với trường học thông thường, học sinh tại đây vừa học tập vừa sinh hoạt nội trú nên công tác chuẩn bị được triển khai đồng thời ở nhiều khu vực.
Nhà trường bố trí nơi ở, nơi ăn uống, sinh hoạt, đồng thời hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết và các đồ dùng phục vụ học tập.
Hệ thống phòng học có không gian rộng, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ tốt nhất việc dạy và học.
Bên ngoài, nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt chung của học sinh cũng được chú trọng đầu tư.
Sân bóng đá, sân bóng rổ và nhà đa năng là các hạng mục được các em học sinh yêu thích.
Tại đây, các em có không gian để rèn luyện thể thao, tổ chức hoạt động tập thể sau giờ học.
Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương là một trong những dự án giáo dục có quy mô lớn của tỉnh Lào Cai, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nơi vùng biên.
Với mô hình nội trú, nhà trường không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn tạo môi trường ăn ở, sinh hoạt tập trung cho học sinh trong quá trình học tập.
Cơ sở vật chất hiện đại của ngôi trường.
Năm học đầu tiên, nhà trường tổ chức 30 lớp với 870 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9.
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