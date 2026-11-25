(VTC News) -

Sáng 25/11, ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - kiểm tra tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên kiểm tra tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội tại tỉnh.

Các dự án nhà ở xã hội tại khu vực phía Bắc của tỉnh Hưng Yên gồm: Dự án nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào (cũ); Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán đô thị Green City, phường Mỹ Hào; Dự án Khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối, xã Nguyễn Văn Linh; Dự án nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ và Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến.

Trong đó, Dự án nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào (cũ) do Công ty Cổ phần Yên Sơn làm chủ đầu tư có quy mô 280 căn, gồm 3 tòa chung cư. Hiện các tòa nhà đang được triển khai thi công phần kết cấu, xây tường và các hệ thống kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra tiến độ dự án nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào cũ (nay là phường Mỹ Hào).

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán đô thị Green City do Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng Phúc làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 tòa chung cư cao 18 tầng, quy mô 546 căn. Đến nay, cả 2 tòa đang được triển khai thi công các hạng mục hoàn thiện.

Dự án Khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối do Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tân Sáng làm chủ đầu tư gồm 4 tòa chung cư, quy mô 1.076 căn.

Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở cho người thu nhập thấp Khu công nghiệp Yên Mỹ II do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Hòa Phát Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Đến nay, khu CT-1 gồm 4 tòa nhà với quy mô 842 căn đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu và hoàn thiện, đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Các khu CT-02, CT-03 dự kiến khởi công năm 2027, khu CT-05 dự kiến khởi công năm 2028.

Riêng Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư gồm 4 cụm với tổng số 25 tòa chung cư, hiện đang triển khai thi công đồng thời các hạng mục tại cụm NOXH-04, NOXH-02 và thi công cọc đại trà tại cụm NOXH-01, NOXH-03.

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán đô thị Green City, phường Mỹ Hào.

Kiểm tra tại các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện, tiến độ thi công, công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Kiểm tra thực tế tại công trường xây dựng các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh: Phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách. Vì vậy, quá trình triển khai các dự án cần đặt mục tiêu phục vụ đúng đối tượng thụ hưởng lên hàng đầu, bảo đảm người có nhu cầu thực sự có cơ hội tiếp cận nhà ở với mức giá phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra tiến độ dự án nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan phối hợp khảo sát, đánh giá sát nhu cầu, khả năng chi trả của người dân để xác định cơ cấu sản phẩm, giá bán, giá thuê nhà ở xã hội phù hợp với mặt bằng thu nhập của các đối tượng thụ hưởng; đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh cơ cấu nhà ở theo hướng tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê nhằm tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người lao động, người thu nhập thấp chưa có khả năng tích lũy để mua nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá các dự án cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra, đồng thời đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, đồng bộ các hạng mục, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ cam kết; chú trọng công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.