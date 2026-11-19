(VTC News) -

9 tháng đầu năm, bức tranh kinh tế - xã hội của Tây Ninh mang gam màu sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,30%, vượt kịch bản tăng trưởng 10,21% mà tỉnh đề ra. Với kết quả này, Tây Ninh xếp thứ 10/34 tỉnh, thành cả nước và đứng đầu các địa phương phía Nam về tốc độ tăng trưởng.

Đà tăng trưởng được nâng đỡ bởi dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ về. Trong 9 tháng, tỉnh thu hút 159 dự án mới tại các khu công nghiệp, gồm 101 dự án FDI với vốn cấp mới 686,72 triệu USD và 58 dự án trong nước với hơn 6.420 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại cũng tăng trưởng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 174,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 27 tỷ USD, tăng 17,5%, riêng xuất khẩu tăng 19%. Ở lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng thuỷ sản đạt 162.094 tấn, tăng 21,9%, còn đàn heo đạt 840.800 con, đàn gia cầm đạt 26,4 triệu con.

Những tăng trưởng trên chính là nguồn lực cho phát triển và an sinh. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến cuối tháng 9 đạt 51.925 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán Trung ương giao và tăng 33% so với cùng kỳ.

Công tác giảm nghèo luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Trong 10 tháng đầu năm, 57 hộ đã thoát nghèo, và dự kiến cuối năm số hộ nghèo giảm khoảng 317 hộ.

Tỉnh đã phát động chương trình “Nhà Đại đoàn kết” năm 2026, dự kiến hỗ trợ nhà ở cho 1.104 hộ, gồm 216 hộ nghèo và 888 hộ cận nghèo; đồng thời đẩy mạnh tích hợp Sổ an sinh trên VNeID để người dân được thụ hưởng các chính sách an sinh một cách minh bạch và thuận tiện.

Chương trình “Nhà Đại đoàn kết” giúp người dân có mái ấm vững chãi. (Ảnh: Trần Trung)

Với những hộ không thể thoát nghèo bằng sức lao động, tỉnh chọn cách “đỡ” bằng chính sách. Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh áp dụng cho 731 hộ với 1.026 người, phần lớn ở nông thôn. Ngân sách tỉnh bố trí hơn 9,7 tỷ đồng trong năm 2026, mức hỗ trợ 1,51 triệu đồng mỗi người mỗi tháng ở nông thôn và 2,01 triệu đồng ở đô thị.

Xã Tân Tây có 12 hộ với 24 nhân khẩu không có khả năng thoát nghèo do già yếu, neo đơn hoặc khuyết tật nặng. Phó Chủ tịch UBND xã Trần Minh Tuấn cho biết, trước đây, việc hỗ trợ chủ yếu dựa vào vận động xã hội hóa. Nay có nguồn thu cố định hàng tháng, người dân yên tâm lo thuốc men, bữa ăn mà không phải chạy vạy từng ngày.

Ông Hà Văn Ròm (xã Tân Tây) sống một mình trong căn nhà xuống cấp. Bảy người con của ông đều chật vật mưu sinh, không thể ở cạnh chăm sóc ông nên thỉnh thoảng gửi về vài trăm nghìn đồng để ông lo thuốc men. Nhắc đến khoản hỗ trợ mới, ông xúc động: “Được sự quan tâm của Nhà nước và xóm giềng, cuộc sống tôi đỡ khó khăn hơn”.

Bà Đinh Thị Xạ (xã Bình Hiệp) cũng đơn chiếc, bữa cơm nhiều ngày chỉ có rau dại trong vườn cùng chút mắm muối, có những ngày bà phải trông vào sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Bà tâm sự, các con đều nghèo, giờ có thêm khoản trợ cấp mỗi tháng, bà thấy ấm lòng hơn.

Chính sách an sinh nhân văn là “điểm tựa” cho những mảnh đời neo đơn. (Ảnh: Trần Trung)

Theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, mọi đoàn viên, người lao động đều phải có Tết. Mức thăm, tặng quà từ Trung ương dự kiến 1,5 - 2,5 triệu đồng mỗi suất, trong đó có 500.000 đồng quà hiện vật.

Đối tượng ưu tiên là người gặp tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, mất việc, bị nợ lương, thuộc gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc nhiều năm chưa về quê đón Tết.

Bên cạnh quà Tết, các tỉnh phía Nam được hỗ trợ 2.000 vé tàu và 550 vé máy bay hai chiều đưa công nhân về quê. Đối với người lao động không có điều kiện về quê, công đoàn cơ sở sẽ tổ chức thăm hỏi và tổ chức Tết tại khu nhà trọ, công trường trước tối 29 tháng Chạp.

Những chính sách an sinh của Tây Ninh đang thực sự lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, thắp lên ngọn lửa hy vọng, mang lại niềm tin và sự ấm áp, để người dân đều đón nhận trọn vẹn sự chăm lo của toàn xã hội trên hành trình phát triển bền vững của quê hương.