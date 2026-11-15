Bảo hiểm y tế toàn dân: Lá chắn sức khỏe tại Tây Ninh

(VTC News) -

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội khi tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt trên 93,5% dân số. Việc mở rộng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế đã giúp cho người có thể tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến ngay tại địa phương.

Không phân biệt giàu nghèo hay địa vị xã hội, hễ có tham gia bảo hiểm y tế, người dân đều được thụ hưởng các chính sách một cách công bằng và minh bạch nhất.

Hiện nay, hầu hết các loại thuốc và dịch vụ kỹ thuật cao đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi khám chữa bệnh đúng tuyến, qua đó góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích khi tham gia BHYT. (Ảnh: Trần Trung)

Với những hộ gia đình thu nhập hạn chế, tấm thẻ là điểm tựa để vượt qua biến cố giúp bệnh nhân theo đuổi việc điều trị đến cùng.

Trong năm học 2025-2026, toàn tỉnh ghi nhận hơn 174.000 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của riêng nhóm học sinh sinh viên với tổng chi phí được quỹ thanh toán gần 60 tỷ đồng.

Giám đốc BHXH tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Huấn cho biết, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng sự vào cuộc của UBND các cấp, các sở, ngành và hệ thống giáo dục, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2025-2026 đạt 100%.

Công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHYT không ngừng được tăng cường bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu rõ lợi ích thiết thực của thẻ BHYT và chủ động tham gia.

Trong đó, điểm nhấn quan trọng là sự đồng hành tích cực của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Nhờ ứng dụng chuyển đổi số và phương thức tuyên truyền linh hoạt, lực lượng này đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giải thích tường tận những lợi ích thiết thực.

Ngoài phát tờ rơi, các thành viên Tổ trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, VNeID. Qua đó, người dân tự tra cứu quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, đăng ký đóng BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình ngay trên điện thoại.

Cách làm này đặc biệt hiệu quả với người lớn tuổi hoặc người làm nghề tự do. Khi được giải thích cặn kẽ ngay tại nhà, việc đăng ký trở nên đơn giản, gần gũi hơn nhiều so với hình dung ban đầu của người dân.

Người cao tuổi là nhóm đối tượng ưu tiên trong chính sách an sinh. (Ảnh: Trần Trung)

Ông Trần Văn M. (ngụ xã Rạch Kiến) làm nghề buôn bán tự do, thu nhập thất thường. Trước đây ông chưa từng nghĩ đến BHXH. Sau khi được cán bộ giải thích về quyền lợi của BHXH tự nguyện, ông quyết định đăng ký để sau này có lương hưu, đỡ phụ thuộc vào con cháu.