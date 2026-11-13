Tây Ninh hoàn thành xóa nhà tạm, tích hợp sổ an sinh

(VTC News) -

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vừa ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ khi địa phương hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách và hộ nghèo.

Thông qua nguồn lực hỗ trợ gần ba tỷ đồng, tỉnh bàn giao nhiều mái ấm kiên cố, giúp người dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất trong cuộc sống mới.

Cùng với nhiệm vụ chăm lo nhà ở, tỉnh cũng khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từ năm 2027 tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Từ năm 2027, các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được chi trả qua ứng dụng VNeID, theo Kế hoạch 4146/KH-BHXH ngày 14/10/2026 của BHXH Việt Nam về triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Chi trả các khoản an sinh xã hội qua VNeID giúp người dân tiếp cận chính sách thuận tiện, minh bạch. (Ảnh: Trần Trung)

Đây được xác định là một trụ cột nhằm tạo bước đột phá trong phương thức quản lý và chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt, giúp người dân tiếp cận chính sách thuận tiện, minh bạch hơn.

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, Công an tỉnh và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp tài khoản an sinh xã hội cùng các thông tin, giấy tờ khác trên VNeID.

Địa phương tập trung hướng dẫn tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội và năm nhóm thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID, gồm giấy khai sinh, thông tin tài khoản thanh toán, thông tin tài khoản an sinh xã hội, thông tin thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, công dân tích hợp đủ năm nhóm thông tin này và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng. Các cơ quan chức năng cũng làm rõ tiện ích trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công, thanh toán và thụ hưởng chính sách an sinh.

Tây Ninh tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và các nhóm cộng đồng. Chính quyền địa phương cũng hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư, ưu tiên người cao tuổi, người yếu thế, người đang hưởng chính sách an sinh xã hội và người ít tiếp cận công nghệ.

Người cao tuổi được hướng dẫn sử dụng tiện ích số. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Theo UBND tỉnh, đến nay toàn tỉnh có hơn 2,37 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 89,6%.

Địa phương ghi nhận 575.411 trường hợp tích hợp tài khoản thanh toán và an sinh xã hội trên VNeID. 99,5% người hưởng trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội đã có tài khoản ngân hàng được nhận tiền qua tài khoản. Với người có công, tỷ lệ này là 100%.

Ông Lê Minh Quyền (57 tuổi, ngụ phường Tân Ninh) chia sẻ, từ khi được hướng dẫn dùng VNeID, việc tra cứu thông tin, dùng giấy tờ điện tử hay làm một số thủ tục trên điện thoại giúp ông tiết kiệm thời gian, không phải mang theo nhiều giấy tờ mỗi khi giải quyết công việc.

Ở các xã, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Tại xã Long Hựu, Công an xã phối hợp Đoàn Thanh niên lập đội hình “Công nghệ số”, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt VNeID, kiểm tra, cập nhật thông tin và tích hợp tài khoản an sinh.

Trung tá Trương Minh Thắm, Phó Trưởng Công an xã Long Hựu cho biết, nhờ các mô hình chuyển đổi số tại cơ sở, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn đã vượt 95%.

Theo thiếu tá Nguyễn Thị Kim Quyền, Phó Trưởng Công an xã Bến Lức, đơn vị tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin ở địa phương, giúp người dân hiểu rõ lợi ích, chủ động thực hiện và thuận tiện hơn khi thụ hưởng chính sách an sinh.

Tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2026 có 50% công dân sở hữu tài khoản hưởng an sinh xã hội và đến năm 2030 là 100%. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa khẳng định, hoạt động hỗ trợ phải đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Khi các tiện ích số được phổ biến rộng rãi, người dân không chỉ thuận tiện hơn trong tiếp cận chính sách mà còn dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống. Đây là cơ sở để tỉnh mở rộng khả năng tiếp cận an sinh xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy xây dựng xã hội số.