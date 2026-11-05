Khu công nghiệp Liên Hà Thái: Điểm đến đầu tư tiềm năng tại Hưng Yên

(VTC News) -

Với lợi thế về vị trí địa lý, kết nối giao thông và định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, khu công nghiệp đang trở thành điểm đến của dòng vốn trong và ngoài nước, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho địa phương.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái có quy mô quy hoạch 588,84 ha, nằm trong phạm vi Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình (cũ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 28/10/2019.

Là khu công nghiệp trọng điểm được triển khai đầu tiên trong Khu kinh tế tỉnh Hưng Yên, Liên Hà Thái được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế ven biển.

Một trong những lợi thế nổi bật của Liên Hà Thái là vị trí chiến lược trên hành lang kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Khu công nghiệp nằm trên tuyến đường bộ ven biển, trục giao thông kết nối các trung tâm kinh tế ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh, đồng thời là đầu mối giao thông đối ngoại quan trọng của Khu kinh tế Hưng Yên.

Liên Hà Thái nằm liền kề cảng biển Diêm Điền, gần sông Diêm Hộ, cách Sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) khoảng 35 km và cảng nước sâu Lạch Huyện (Hải Phòng) khoảng 40 km.

Khi tuyến đường bộ ven biển được hình thành và hoàn thiện, khả năng kết nối với Cảng quốc tế Lạch Huyện được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận chuyển nguyên vật liệu, lưu thông hàng hóa và xuất khẩu bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Đây là lợi thế quan trọng giúp nâng cao sức cạnh tranh và sức hấp dẫn của khu công nghiệp đối với các nhà đầu tư.

Trên nền tảng đó, Liên Hà Thái tập trung thu hút các dự án thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ cao, cơ khí chế tạo, lắp ráp máy móc, tự động hóa, công nghiệp ô tô và sản xuất linh kiện. Các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng cũng nằm trong định hướng thu hút đầu tư.

Việc ưu tiên các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, khả năng tạo giá trị gia tăng và liên kết chuỗi cung ứng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tạo nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đến nay, Khu công nghiệp Liên Hà Thái đã thu hút 54 nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 1,8 tỷ USD. Trong số này, 14 doanh nghiệp đã xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động, 5 doanh nghiệp đang xây dựng nhà máy, 3 doanh nghiệp đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư và 32 doanh nghiệp thuê nhà xưởng.

Những con số này cho thấy sức hút của Liên Hà Thái trong quá trình hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghiệp, với sự tham gia của các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore và nhiều thị trường khác.

Cùng với dòng vốn đầu tư, hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp đang tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động. Hiện Liên Hà Thái thu hút khoảng 9.300 lao động, trong đó có khoảng 8.600 lao động Việt Nam và 700 chuyên gia nước ngoài.

Mức lương đã bao gồm phụ cấp dao động từ khoảng 8 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi tháng, mức trung bình phổ biến khoảng 12-14 triệu đồng. Đây là nguồn sinh kế quan trọng đối với người lao động địa phương và khu vực lân cận, đồng thời góp phần thúc đẩy nhu cầu về nhà ở, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế phục vụ đời sống dân cư.

Bên cạnh lợi thế về hạ tầng và vị trí, các cơ chế ưu đãi dành cho dự án đầu tư trong khu kinh tế cũng góp phần tạo sức hấp dẫn cho Liên Hà Thái. Tuỳ thuộc vào lĩnh vực, địa bàn và điều kiện đáp ứng theo quy định pháp luật, doanh nghiệp có thể được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Với các dự án đủ điều kiện áp dụng mức ưu đãi tương ứng, chính sách có thể bao gồm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; thời gian miễn tiền thuê đất có thể lên đến 18 năm tùy trường hợp. Những chính sách này góp phần giảm chi phí đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ chú trọng phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, Liên Hà Thái còn hướng tới hình thành không gian sống đồng bộ cho chuyên gia và người lao động. Tháng 6/2026, Công ty TNHH GiP Land và Công ty CP Green i-Park đã triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội và nhà cho thuê tại khu công nghiệp.

Theo thông tin được cung cấp, dự án gồm 7 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, với khoảng 1.700 căn hộ trên diện tích 6,9 ha; cùng 3 khối nhà cho thuê cao 6 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 17.740 m², quy mô 320 căn hộ, đáp ứng nhu cầu thuê của khoảng 700 người lao động.

Dự án được định hướng quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gồm trường học, công trình văn hóa - thể thao, không gian xanh, khu thương mại - dịch vụ và các tiện ích công cộng.

Các giải pháp thiết kế tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường cũng được chú trọng, hướng tới xây dựng không gian sống hiện đại, bền vững. Việc phát triển nhà ở gắn với khu công nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giảm áp lực đi lại và hỗ trợ doanh nghiệp thu hút, giữ chân người lao động.

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, bà Đặng Thị Hiệp- Giám đốc kinh doanh công ty Green i-Park (Chủ đầu tư phát triển hạ tầng KCN Liên Hà Thái) cho biết, Khu công nghiệp đang tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, ưu tiên những ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao và đáp ứng yêu cầu về môi trường. Với hơn 50 nhà đầu tư, Liên Hà Thái tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng các dự án, hoàn thiện hạ tầng và tăng cường các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng thời, bà Đặng Thị Hiệp khẳng định: “Trong thời gian tới, KCN Liên Hà Thái sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ. Chúng tôi định hướng phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh và bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và hệ sinh thái công nghiệp.

Mục tiêu không chỉ là gia tăng tỷ lệ lấp đầy mà còn nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương và khẳng định vị thế của Liên Hà Thái trong mạng lưới công nghiệp miền Bắc”.

Từ lợi thế kết nối giao thông, chính sách ưu đãi đến kết quả thu hút đầu tư và tạo việc làm, Liên Hà Thái đang từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp gắn với nhu cầu phát triển đô thị và dịch vụ.

Trung tâm Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong Khu công nghiệp.

Trạm xử lý nước thải và Trạm biến áp đang được vận hành tốt phục vụ cho hoạt động của Khu công nghiệp Liên Hà Thái.