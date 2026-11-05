Khu công nghiệp Liên Hà Thái: Điểm đến đầu tư tiềm năng tại Hưng Yên

Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1) - Hưng Yên đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm của khu vực ven biển Bắc Bộ.
Liên Hà Thái nằm liền kề cảng biển Diêm Điền, gần sông Diêm Hộ, cách Sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) khoảng 35 km và cảng nước sâu Lạch Huyện (Hải Phòng) khoảng 40 km.
Trên nền tảng đó, Liên Hà Thái tập trung thu hút các dự án thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ cao, cơ khí chế tạo, lắp ráp máy móc, tự động hóa, công nghiệp ô tô và sản xuất linh kiện. Các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng cũng nằm trong định hướng thu hút đầu tư.
Những con số này cho thấy sức hút của Liên Hà Thái trong quá trình hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghiệp, với sự tham gia của các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore và nhiều thị trường khác.
Theo thông tin được cung cấp, dự án gồm 7 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, với khoảng 1.700 căn hộ trên diện tích 6,9 ha; cùng 3 khối nhà cho thuê cao 6 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 17.740 m², quy mô 320 căn hộ, đáp ứng nhu cầu thuê của khoảng 700 người lao động.
Dự án được định hướng quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gồm trường học, công trình văn hóa - thể thao, không gian xanh, khu thương mại - dịch vụ và các tiện ích công cộng.
Đồng thời, bà Đặng Thị Hiệp khẳng định: “Trong thời gian tới, KCN Liên Hà Thái sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ. Chúng tôi định hướng phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh và bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và hệ sinh thái công nghiệp.
Trạm xử lý nước thải và Trạm biến áp đang được vận hành tốt phục vụ cho hoạt động của Khu công nghiệp Liên Hà Thái.
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận