Lên bản vùng cao chèo thuyền dưới suối, ngắm đại ngàn xanh ngát ở Quảng Ninh
(VTC News) -
Đến với Am Váp Farm, du khách được hòa mình vào không gian thiên nhiên trong lành, chèo thuyền dưới suối, ngắm rừng trúc, rừng Dổi, rừng Lim nguyên sinh xanh ngát.
Sinh ra và lớn lên tại địa phương, hai anh em và cộng sự nhận thấy vùng đất mình gắn bó từ nhỏ có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, từ cảnh quan rừng núi, suối tự nhiên đến nông sản và những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.
Đến nay, Am Váp Farm đã hình thành hệ thống lưu trú với 18 phòng, có thể phục vụ khoảng 70 - 80 khách nghỉ qua đêm.
Cùng với ăn uống và nghỉ dưỡng, khu du lịch từng bước đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới những hoạt động gần gũi với thiên nhiên và đời sống bản địa.
Rừng, suối, cảnh quan và văn hóa bản địa là đã tạo nên sức hấp dẫn của Am Váp Farm. Các hoạt động được xây dựng dựa trên cảnh quan và những nét văn hóa sẵn có, thay vì tạo ra một không gian du lịch tách rời khỏi đời sống cộng đồng.
Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ông Vi Văn Dũng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Thượng, cho biết cùng với việc nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán sinh hoạt, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc ở địa phương xã Kỳ Thượng còn gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Trong đó, việc khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác lợi thế đất đai, thiên nhiên để phát triển những mô hình du lịch, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao được xác định là một hướng đi quan trọng. Điển hình là mô hình Khu du lịch cộng đồng trải nghiệm Am Váp Farm.
Anh Lý Tài Ngân, Giám đốc Công ty Cổ phần Am Váp Farm, là một trong 5 điển hình tiên tiến người dân tộc thiểu số ở địa phương được đề nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi TP Quảng Ninh lần thứ nhất, năm 2026 sắp diễn ra vào trung tuần tháng 11/2026.
Minh Khang
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận