Lên bản vùng cao chèo thuyền dưới suối, ngắm đại ngàn xanh ngát ở Quảng Ninh

Giữa không gian núi rừng, suối nước và những nếp nhà sàn truyền thống của xã Kỳ Thượng (Quảng Ninh) ở độ cao hơn 400m so với mặt nước biển, Khu du lịch cộng đồng Am Váp Farm được xây dựng theo hướng gần gũi với thiên nhiên, gắn hoạt động du lịch với đời sống của cộng đồng địa phương.

Dọc tuyến đường tỉnh 342 dẫn lên xã Kỳ Thượng và Khu du lịch Am Váp Farm, những chiếc biển chỉ dẫn điểm du lịch cộng đồng này được Công ty Cổ phần Am Váp dựng khắp các ngả rẽ, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tìm đúng điểm du lịch.

Không chỉ cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống, nơi đây còn hướng tới những trải nghiệm giúp du khách tìm hiểu văn hóa và cuộc sống của đồng bào Dao.

Đó là ý tưởng của anh Lý Tài Ngân, Giám đốc Công ty Cổ phần Am Váp Farm, cùng em gái Lý Thị Năm (SN 1990) và những cộng sự thân thiết.

Sinh ra và lớn lên tại địa phương, hai anh em và cộng sự nhận thấy vùng đất mình gắn bó từ nhỏ có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, từ cảnh quan rừng núi, suối tự nhiên đến nông sản và những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Trước khi bắt tay thực hiện, anh Lý Tài Ngân đã có dịp tìm hiểu các mô hình du lịch cộng đồng tại những địa phương khác. Nhận thấy hướng đi này có thể tạo thêm cơ hội phát triển cho vùng quê còn nhiều khó khăn, anh cùng em gái và gia đình bàn bạc, quyết định xây dựng ngay trên mảnh đất quê hương.

Đến nay, Am Váp Farm đã hình thành hệ thống lưu trú với 18 phòng, có thể phục vụ khoảng 70 - 80 khách nghỉ qua đêm.

Cùng với ăn uống và nghỉ dưỡng, khu du lịch từng bước đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới những hoạt động gần gũi với thiên nhiên và đời sống bản địa.

Du khách có thể khám phá rừng trúc, tham quan suối, tìm hiểu sinh hoạt của người dân trong bản, thưởng thức ẩm thực địa phương và trải nghiệm tắm ngâm lá thuốc của người Dao.

Rừng, suối, cảnh quan và văn hóa bản địa là đã tạo nên sức hấp dẫn của Am Váp Farm. Các hoạt động được xây dựng dựa trên cảnh quan và những nét văn hóa sẵn có, thay vì tạo ra một không gian du lịch tách rời khỏi đời sống cộng đồng.

Đến với Kỳ Thượng Am Váp Farm, du khách được hòa mình vào không gian thiên nhiên trong lành, khám phá rừng trúc, rừng Dổi, rừng Lim nguyên sinh, suối tự nhiên, cảnh quan bản làng và tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.

Không chỉ là điểm tham quan, nghỉ dưỡng, Am Váp Farm hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống và nguồn dược liệu tự nhiên, nông sản địa phương, góp phần tạo sinh kế cho người dân và bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ông Vi Văn Dũng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Thượng, cho biết cùng với việc nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán sinh hoạt, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc ở địa phương xã Kỳ Thượng còn gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trong đó, việc khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác lợi thế đất đai, thiên nhiên để phát triển những mô hình du lịch, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao được xác định là một hướng đi quan trọng. Điển hình là mô hình Khu du lịch cộng đồng trải nghiệm Am Váp Farm.

Anh Lý Tài Ngân, Giám đốc Công ty Cổ phần Am Váp Farm, là một trong 5 điển hình tiên tiến người dân tộc thiểu số ở địa phương được đề nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi TP Quảng Ninh lần thứ nhất, năm 2026 sắp diễn ra vào trung tuần tháng 11/2026.