Lạng Sơn quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu, hướng tới trung tâm logistics quốc tế

(VTC News) -

Ngày 14/10, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045. Quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 25/9/2026, định hướng phát triển khu kinh tế trở thành đầu mối giao thương quan trọng giữa Việt Nam, ASEAN và thị trường Trung Quốc.

Theo quy hoạch, phạm vi khu kinh tế gồm các phường Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đông Kinh, xã Đồng Đăng, một phần phường Kỳ Lừa và các xã Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Chiến Thắng.

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu, logistics quốc gia và quốc tế. (Ảnh: Minh Hữu)

Quy hoạch được thực hiện theo hai giai đoạn, đến năm 2035 và năm 2045. Dân số khu kinh tế dự kiến đạt khoảng 235.000-240.000 người vào năm 2035 và 295.000-300.000 người vào năm 2045. Diện tích đất xây dựng tương ứng khoảng 10.630-11.000 ha và 13.200-13.700 ha.

Không gian phát triển được tổ chức thành ba vùng chính, gồm vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị phía Bắc, vùng đô thị Lạng Sơn ở trung tâm và vùng phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp phía Nam.

Ưu tiên cửa khẩu thông minh, phát triển logistics

Tại khu vực phía Bắc, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được định hướng phát triển theo mô hình cửa khẩu thông minh. Khu vực Tân Thanh cũng được quy hoạch theo hướng này, tập trung phát triển cảng cạn, từng bước hình thành khu phi thuế quan và khu hợp tác qua biên giới khi đủ điều kiện theo quy định.

Cửa khẩu thông minh sẽ giúp việc lưu thông hàng hóa giữa 2 quốc gia nhanh chóng, thuận lợi. (Ảnh: Minh Hữu)

Quy hoạch đồng thời định hướng nghiên cứu phát triển các khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn và dịch vụ logistics gắn với các đầu mối giao thông, ga đường sắt. Đô thị Đồng Đăng được định hướng mở rộng, gắn với phát triển thương mại và du lịch.

Trong khi đó, khu vực đô thị Lạng Sơn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp hạ tầng theo hướng xanh, văn minh, hiện đại. Phía Nam khu kinh tế tập trung phát triển công nghiệp, kết hợp hệ thống kho tàng, bến bãi và dịch vụ du lịch.

Quá trình triển khai quy hoạch phải gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ cảnh quan và môi trường. Các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ quét cần được kiểm soát, đồng thời hạn chế tác động đến lưu vực thoát nước sông Kỳ Cùng.

Doanh nghiệp kiến nghị tạo điều kiện mở rộng hạ tầng logistics

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phượng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, đánh giá việc điều chỉnh quy hoạch tạo nền tảng pháp lý quan trọng để doanh nghiệp xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, mong muốn tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh quy hoạch tạo nền tảng pháp lý quan trọng để doanh nghiệp xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn. (Ảnh: Minh Hữu)

Theo bà Phượng, lợi thế cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc cần được phát huy thông qua quy hoạch đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, giao thông, logistics, công nghiệp và đô thị.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng, quy hoạch có thể tạo động lực để Lạng Sơn chuyển từ hoạt động quá cảnh, trung chuyển hàng hóa đơn thuần sang phát triển các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bà Phượng kiến nghị tỉnh cụ thể hóa quy hoạch bằng các chương trình hành động có tiến độ rõ ràng, bảo đảm sự phối hợp giữa đầu tư hạ tầng kết nối, cải cách thủ tục đầu tư và nâng cao hiệu quả thông quan tại cửa khẩu.

Doanh nghiệp cũng mong muốn địa phương tiếp tục tạo điều kiện về quỹ đất để mở rộng hệ thống kho bãi, bến bãi và phát triển các trung tâm logistics hiện đại.

Về phía mình, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương cam kết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, phát triển dịch vụ logistics xanh và cung cấp chuỗi dịch vụ hậu cần trọn gói, gắn với định hướng xây dựng cửa khẩu thông minh của tỉnh.

Lạng Sơn cam kết tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết việc điều chỉnh quy hoạch được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cam kết tỉnh tháo gỡ những vướng mắc cho nhà đầu tư. (Ảnh: Minh Hữu)

Lãnh đạo tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, đề xuất và triển khai các dự án có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Ông Đinh Hữu Học khẳng định tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai quy hoạch đồng bộ, hiệu quả, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, Lạng Sơn cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân.

Việc triển khai quy hoạch được kỳ vọng khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư và nâng cao vai trò của Lạng Sơn trong kết nối thương mại, logistics giữa Việt Nam với thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN.