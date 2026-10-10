Dự kiến thông qua Quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm ngay trong tháng 10

(VTC News) -

Ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, cho biết TP.HCM đã triển khai các bước lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, từ tháng 3/2026.

Hiện quy hoạch đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mục tiêu là đến cuối tháng 10/2026 hoàn thiện, trình HĐND TP.HCM thông qua và quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm sẽ triển khai trong tháng 11.

Cũng theo ông Kiên, việc lập và điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển và hình thành một cấu trúc đô thị mới.

Quy hoạch TP.HCM lấy giao thông, hạ tầng làm “xương sống”, với hệ thống đường sắt, cảng biển, sân bay, đường vành đai kết nối...

Mục tiêu của quy hoạch là tổ chức lại không gian phát triển của một TP.HCM mở rộng, khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế mới, và tạo nền tảng cho quá trình phát triển dài hạn.

Theo kế hoạch của HĐND TP.HCM, dự kiến ngày 29/10 tới đây, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM sẽ tổ chức. Một trong các nội dung quan trọng dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp này là quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm, cùng loạt chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng điều chỉnh kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM, với tiến độ được đẩy lên sớm hơn 1 tháng, hoàn thành phê duyệt, công bố vào đầu tháng 11/2026, thay vì cuối tháng 11 như dự kiến.

Dự thảo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm định hình siêu đô thị TP.HCM với diện tích gần 6.800 km², hướng tới quy mô dân số 22 - 23 triệu người và quy mô nền kinh tế đạt 750 - 800 tỷ USD vào năm 2050.

Quy hoạch định hình đô thị đa cực, đa trung tâm, tổ chức không gian theo 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển.

Các trụ cột kinh tế gồm công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, hàng không và khu thương mại tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch, công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quy hoạch siêu đô thị lấy giao thông, hạ tầng làm “xương sống”, với hệ thống đường sắt, cảng biển, sân bay, các tuyến vành đai và hành lang kinh tế được đặt trong cùng cấu trúc liên kết vùng. Giao thông công cộng được xác định là một động lực để tổ chức lại không gian, phân bố dân cư, việc làm và dịch vụ.

Quy hoạch TP.HCM đến 2050, tầm nhìn 100 năm gắn với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Nghị quyết 09 về phát triển TP.HCM.

Quy hoạch cũng nghiên cứu không gian biển, không gian ngầm và dành quỹ đất dự trữ dài hạn, hạn chế mở rộng đô thị dàn trải.

Cùng với đó, hệ thống cảng hàng không được TP.HCM xác định là một trong những động lực giao thông quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và cứu hộ cứu nạn.

Bên cạnh 2 sân bay hiện hữu là Tân Sơn Nhất và Côn Đảo và giáp với sân bay Long Thành (Đồng Nai), trong dự thảo quy hoạch mới, TP.HCM định hướng đưa thêm 3 sân bay chuyên dùng là Đất Đỏ, Gò Găng và sân bay tại khu vực Dầu Tiếng, nhằm tối ưu khả năng kết nối và khai thác không gian tầm thấp.

Đặc biệt, sân bay Gò Găng được định hướng dành cho máy bay trực thăng và phương tiện bay không người lái (UAV), phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp cùng các hoạt động kinh tế, xã hội khác.

Đồ án quy hoạch cũng đề xuất tích hợp các sân bay nhỏ, bãi đáp trực thăng trong khuôn viên các tòa nhà lớn, bệnh viện, khu du lịch và nghỉ dưỡng, nhằm nâng cao năng lực cấp cứu y tế, cứu hộ cứu nạn và phục vụ dịch vụ du lịch....

Sơ đồ 5 cực động lực của TP.HCM theo quy hoạch. (Nguồn: VIUP)

Theo ông Trương Trung Kiên, 4 nhóm vấn đề trọng tâm của quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là nâng cao năng lực phát triển kinh tế; tổ chức lại không gian phát triển hợp lý; tăng cường kết nối vùng, liên vùng và quốc tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thành phố đặt mục tiêu quy hoạch phải tạo ra không gian và điều kiện để phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, dịch vụ chất lượng cao, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Không gian đô thị phải được tổ chức phù hợp với năng lực hạ tầng, điều kiện sinh thái của toàn vùng TP.HCM. Mục tiêu là vừa khai thác hiệu quả quỹ đất, vừa bảo vệ hệ sinh thái, kiểm soát phát triển đô thị và bảo đảm sự cân bằng giữa phát triển kinh tế với môi trường; kết nối giữa các khu vực, vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các trung tâm kinh tế quốc tế.

Nhưng mục đích cuối cùng là phục vụ con người. Người dân TP.HCM đảm bảo có nhà ở, giao thông thuận tiện, không gian xanh, trường học, y tế, dịch vụ công và môi trường sống chất lượng.