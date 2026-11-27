(VTC News) -

Ngành công nghiệp ô tô châu Âu hiện đang bước vào giai đoạn biến động dữ dội nhất trong nhiều năm qua. Tính từ đầu năm 2026, hàng loạt tên tuổi lớn từ Đức, Thụy Điển đến Pháp đều đồng loạt công bố kế hoạch sa thải quy mô lớn, đóng băng đầu tư và đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt từ công đoàn.

Sóng gió tại các hãng xe Đức

Một trong những quốc gia được mệnh danh là cái nôi của ngành công nghiệp ô tô là Đức, hiện đang phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề.

Ngày 24/11, khoảng 4.000 công nhân Volkswagen đã tuần hành tại thành phố Emden, mang theo những chiếc quan tài đen gắn logo hãng cùng dòng chữ “tương lai” và “niềm tin” trước thềm vòng đàm phán tiền lương.

Công nhân Volkswagen mang quan tài đen biểu tình tại Emden, Đức ngày 24/11 để phản đối kế hoạch cắt giảm nhân sự và đóng băng lương. (Ảnh: Reuters)

Tập đoàn ô tô lớn thứ hai thế giới đang lên kế hoạch tái cơ cấu rộng với quy mô cắt giảm lên tới 100.000 việc làm toàn cầu, tăng vọt so với thỏa thuận cắt giảm 35.000 người hồi cuối năm 2024. Trong số các nhà máy tại Đức, 4 cơ sở đã bị đưa vào diện có nguy cơ đóng cửa vào đầu thập kỷ tới.

Ban lãnh đạo Volkswagen đồng thời đề xuất đóng băng lương trong hai năm 2027-2028, cắt hàng loạt phúc lợi và yêu cầu nhân sự làm vượt chuẩn 35 giờ/tuần khi cần mà không tăng lương.

Công đoàn IG Metall cảnh báo các cuộc đình công quy mô lớn có thể nổ ra ngay từ ngày 1/1/2027.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại Mercedes-Benz. Giữa tháng 11, hãng xe sang Đức tuyên bố dừng toàn bộ hoạt động đầu tư cho sản xuất xe du lịch tại quê nhà, đồng thời để ngỏ khả năng đóng cửa 2 nhà máy.

Mercedes-Benz cho biết cơ cấu chi phí hiện tại không cho phép tiếp tục rót vốn vào Đức, nơi chi phí nhân công có thể cao gấp 5 lần Đông Âu. Hãng đang tính chuyển dần sản lượng sang nhà máy tại Kecskemet (Hungary), đồng thời đề nghị công nhân Đức tăng giờ làm lên 40 giờ/tuần, nhiều hơn 5 giờ so với mức chuẩn nhưng giữ nguyên lương, dẫn tới thế bế tắc căng thẳng với công đoàn.

BMW cũng lựa chọn một giải pháp tốn kém nhằm cắt giảm 8.000 nhân sự từ nay đến cuối năm 2027. Hãng xe xứ Bavaria đưa ra các gói hỗ trợ tự nguyện nghỉ việc lên tới hơn 650.000 euro (khoảng 730.000 USD) tùy theo độ tuổi, thâm niên và mức lương, kèm khoản thưởng thêm cho những ai rời công ty trước ngày 31/3/2027.

Sức hút của gói hỗ trợ lớn đến mức cổng thông tin nội bộ của BMW đã gặp sự cố quá tải ngay sau khi mở đăng ký. Động thái này nằm trong mục tiêu tiết kiệm 1 tỷ euro mỗi năm từ năm 2028 của tân CEO Milan Nedeljkovic.

BMW tung gói hỗ trợ nghỉ việc tự nguyện trị giá tới 730.000 USD nhằm tinh gọn 8.000 nhân sự vào cuối năm 2027. (Ảnh: Quang Minh)

Làn sóng tái cơ cấu lan rộng

Ngoài Đức, làn sóng cắt giảm nhân sự còn lan rộng sang Bắc Âu và Tây Âu.

Cuối tháng 10/2026, Volvo Cars thông báo cắt giảm thêm 2.500 việc làm, gồm 2.000 vị trí tại Thụy Điển và 500 vị trí trên toàn cầu, tương đương khoảng 6% lực lượng lao động để hoàn tất vào giữa năm 2027, nối tiếp đợt sa thải 3.000 người trước đó.

Quyết định được đưa ra sau khi hãng báo lỗ hoạt động 3,7 tỷ krona (tương đương 373 triệu USD) trong quý III/2026, trái ngược với mức lãi 5,8 tỷ krona cùng kỳ năm ngoái, đồng thời cổ phiếu hãng lao dốc 24% xuống đáy lịch sử.

Mẫu SUV điện chủ lực EX60 của Volvo cũng gặp trục trặc khâu lắp ráp pin, mới chỉ xuất xưởng khoảng 5.000 chiếc trên tổng kế hoạch 40.000 xe trong năm nay. Hãng buộc phải đặt mục tiêu cắt giảm thêm 5 tỷ krona chi phí vận hành trong thời gian tới.

Tại Pháp, Renault ngày 23/11 công bố kế hoạch tái cơ cấu theo hướng dịch chuyển nhân lực: cắt giảm tối đa 1.000 vị trí khối văn phòng thông qua thỏa thuận nghỉ việc tự nguyện, nhưng đồng thời tuyển mới 2.000 lao động cho các nhà máy sản xuất xe điện tại Pháp từ nay đến năm 2028 nhằm đáp ứng nhu cầu của các dòng xe điện như R5 hay Scenic.

Dù tạm tránh được cú sốc doanh số nhờ mảng xe thương mại và xe điện cỡ nhỏ, ông Thierry Charvet, Giám đốc sản xuất Renault, thừa nhận giai đoạn an toàn trước sức ép cạnh tranh đang khép lại.

Renault cắt 1.000 nhân sự văn phòng nhưng tuyển thêm 2.000 công nhân nhà máy để giữ nhịp sản xuất xe điện trước sức ép cạnh tranh. (Ảnh: Renault)

Ngành ô tô châu Âu trước sức ép bủa vây

Làn sóng tái cơ cấu tại các hãng xe châu Âu diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức về thị trường, chi phí và công nghệ.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự suy giảm nhu cầu tại Trung Quốc, thị trường từng là “mỏ vàng”, đóng góp lớn vào doanh số và lợi nhuận của các nhà sản xuất ô tô châu Âu.

Trong quý III/2026, doanh số xe du lịch của Mercedes-Benz tại Trung Quốc giảm 31%, còn doanh thu của Volvo tại đây bốc hơi gần 50%. Ngay trên sân nhà châu Âu, tại Triển lãm Ô tô Paris tháng 10/2026, có tới 1/3 số đơn vị trưng bày là các thương hiệu Trung Quốc với loạt xe điện và hybrid nhắm thẳng vào thị phần của các hãng truyền thống.

Biên lợi nhuận của các thương hiệu ô tô châu bị bào mòn nghiêm trọng khi nhu cầu xe điện tăng chậm hơn kỳ vọng và chi phí thuế quan leo thang. Biên lợi nhuận hoạt động năm nay của Volkswagen dự kiến chỉ còn tối đa 1%, so với 5,9% năm 2024, Mercedes-Benz rơi xuống 2-3%, còn BMW đang chật vật tìm cách nâng từ mức 3% hiện tại lên 5% vào năm 2028.

Cuối cùng, chi phí năng lượng, nguyên vật liệu và nhất là giá nhân công nội địa quá cao khiến mô hình sản xuất lâu đời tại Tây Âu mất dần lợi thế cạnh tranh. Trước bài toán sinh tồn, việc thu hẹp bộ máy, cắt phúc lợi hay dịch chuyển nhà máy sang những khu vực chi phí thấp hơn đang trở thành lựa chọn bắt buộc, dù có nguy cơ lớn gây ra những cuộc xung đột sâu sắc chưa từng có với người lao động tại khu vực này.