(VTC News) -

Michael Schiebe, thành viên ban điều hành phụ trách sản xuất, chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng của Mercedes-Benz, được cho là đã thông báo với nhân viên về quyết định cứng rắn của tập đoàn.

Theo đó, ban điều hành đã thống nhất tạm dừng toàn bộ các khoản đầu tư tiếp theo vào các cơ sở sản xuất tại Đức trong bối cảnh các cuộc đàm phán với công đoàn đang rơi vào bế tắc.

Ông Michael Schiebe cho biết đội ngũ quản lý không nhìn thấy lối đi để đạt được một thỏa thuận khả thi, “bất chấp vô số cuộc thảo luận thấu đáo”. Đồng thời, nhà quản lý này buộc phải thừa nhận rằng tập đoàn đang phải cân nhắc kỹ lưỡng xem những cơ sở nào tại Đức buộc phải đóng cửa nếu không thể thay đổi cấu trúc chi phí.

Khu vực dây chuyền sản xuất bên trong một nhà máy của Mercedes-Benz tại Bremen, Đức. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Động thái cứng rắn của Mercedes-Benz diễn ra sau khi nghiệp đoàn IG Metall đưa ra yêu cầu tăng 5% tiền lương cho người lao động. Bà Britta Seeger, thành viên ban điều hành của hãng, đánh giá mức đề xuất này đã đi quá giới hạn khi góp phần đẩy chi phí lao động tại Đức vốn đã rất cao càng trở nên đắt đỏ.

Hiện tại, hãng xe Đức đang đề xuất một chiến dịch năng suất (productivity offensive), yêu cầu nhân viên tại các nhà máy trong nước làm việc nhiều giờ hơn nhưng không nhận thêm thù lao.

Mercedes-Benz đang vận hành ít nhất 8 nhà máy quan trọng tại quê nhà, bao gồm Affalterbach (sản xuất động cơ hiệu suất cao AMG), Bremen (lắp ráp C-Class, GLC, SL và các dòng xe điện), Düsseldorf (xe thương mại Sprinter), Hamburg (phụ kiện), Rastatt (A-Class, CLA, GLA), Sindelfingen (S-Class, E-Class, EQS), Untertürkheim (hộp số, động cơ điện, pin) và Berlin (linh kiện hệ thống truyền động).

Áp lực kép từ thị trường Trung Quốc và tốc độ chuyển đổi xe điện chậm

Quyết định xem xét đóng cửa nhà máy tại quê nhà phản ánh những thách thức Mercedes-Benz đang phải đối mặt, tương tự tình trạng của Volkswagen.

Hãng xe ngôi sao ba cánh đang chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu xe điện Trung Quốc, tốc độ chuyển đổi sang xe điện (EV) toàn cầu chậm hơn kỳ vọng và tác động từ các khoản thuế quan bổ sung tại thị trường Mỹ.

CEO của Volvo cũng từng thẳng thắn thừa nhận rằng thời kỳ hoàng kim của các hãng xe châu Âu theo mô hình cũ đã kết thúc khi hãng xe Thụy Điển cũng phải cắt giảm hơn 5.000 nhân công trong vòng 2 năm qua.

Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ lớn nhất của Mercedes-Benz là Trung Quốc cũng đang chứng kiến doanh số sụt giảm mạnh. Chỉ tính riêng năm 2025, lượng xe Mercedes-Benz bán ra tại nước này đã giảm 19% so với năm trước đó. Trong tháng trước, hãng đã phải hạ dự báo lợi nhuận năm 2026 xuống mức 5,8 tỷ euro, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 15% từng kỳ vọng trước đó.

Tương tự Mercedes-Benz, cả BMW và Volkswagen đều đã phải cắt giảm dự báo lợi nhuận. Trong đó, Volkswagen đang đối mặt với khó khăn lớn nhất khi lên kế hoạch đóng cửa 4 nhà máy tại Đức và cắt giảm tới 100.000 việc làm vào đầu 2030, đánh dấu một bước ngoặt đầy thử thách đối với ngành công nghiệp ô tô truyền thống của quốc gia này.