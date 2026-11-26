(VTC News) -

Khách trả 75%, Green SM bù 25%, tài xế nhận trọn cước

Ngày 7/11, Green SM công bố chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh”, áp dụng từ ngày 8/11/2026 đến hết ngày 28/02/2027.

Khách hàng được tự động áp ưu đãi 25% giá cước. Trong khi đó, tài xế đăng ký chỉ hoạt động trên nền tảng Green SM được nhận toàn bộ cước phí chuyến đi trước khi áp mã khuyến mại 25%, bao gồm 100% doanh số vận chuyển và 6% phí nền tảng cho ô tô hoặc 6,7% phí nền tảng cho xe máy; được miễn phí sạc tương đương với 2 lần số km vận doanh.

Chính sách “siêu hỗ trợ” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới tài xế khi khách được ưu đãi, người cầm lái vẫn được bảo toàn giá trị cuốc xe. Với nhiều tài xế, đây là cú hích đáng mong đợi trước mùa chạy xe cao điểm.

“Đây là lần đầu tôi thấy thị trường có chính sách mang tới ưu đãi lớn cho khách suốt gần 4 tháng mà tài xế vẫn nhận trọn doanh số trước khuyến mại, lại được miễn phí nền tảng. Khách có giá tốt, anh em cũng có thêm động lực chạy xe”, anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế ô tô công nghệ tại Hà Nội chia sẻ.

Theo anh Hùng, cách làm này giúp tài xế yên tâm đón khách trong mùa khuyến mại. Giá cước dễ tiếp cận đang khuyến khích người dùng đặt xe thường xuyên, từ những chuyến đi làm tới mua sắm, dự tiệc, thăm người thân...

Anh Lê Minh Thành, tài xế cơ hữu Green SM tại TP.HCM cũng chia sẻ sự phấn khởi với quyền lợi dành cho nhóm của mình. Theo chương trình, tài xế cơ hữu của Green SM và các doanh nghiệp đối tác (Green SM Partner) cũng được tăng thêm thu nhập, tương đương tới 6% chia sẻ doanh số.

“Cuối năm có nhiều khoản phải chuẩn bị cho gia đình. Được tăng phần chia sẻ là hỗ trợ rất thiết thực”, anh Thành nói.

Bên cạnh giá cước tốt, khả năng đón khách nhanh cũng giúp nhiều khách hàng chọn Green SM dịp cuối năm. Với mạng lưới phủ rộng tại tất cả các tỉnh, thành phố và mật độ xe dày, hệ thống Green SM kết nối khách với tài xế nhanh chóng, giúp khách bớt thời gian chờ, còn tài xế giảm quãng chạy rỗng.

Tại các trung tâm thương mại, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng như Vincom, Vinhomes, Vinpearl, các điểm đón Green Zone có mặt sàn sơn xanh và biển chỉ dẫn riêng, giúp khách dễ tìm chỗ đón và tài xế bớt phải chạy vòng tìm khách.

“Cuối năm khách đặt liên tục, trả khách xong là có cuốc mới ở gần. Xe chạy đều, ít phải đi rỗng nên mình đón khách nhanh, khách vui mà anh em cũng tiết kiệm thời gian”, anh Hùng nói.

Thêm chỗ dựa để gắn bó lâu dài

Bên cạnh doanh số được hưởng, việc bớt chi phí năng lượng cũng giúp người cầm lái có thêm khoản tích lũy cho gia đình. Theo chính sách, các bác tài được Green SM hỗ trợ chi phí sạc tương đương 2 lần số km vận doanh trên nền tảng. Với nhiều bác tài, đây là cơ hội để dành thêm tiền cho sinh hoạt và những khoản sắm sửa dịp Tết.

Bên cạnh thu nhập, nhiều bác tài thừa nhận, Green SM còn tạo sự an tâm gắn bó lâu dài bởi những chính sách chăm sóc người lao động hiếm thấy.

Hiện tại, gần 100% bác tài Xanh tại Việt Nam đã tham gia bảo hiểm tai nạn tích lũy và Green SM đang nghiên cứu bổ sung bảo hiểm y tế. Bác tài Xanh còn được chăm sóc sức khỏe, hưởng lương tháng thứ 13, nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup và được đào tạo kỹ năng sơ cứu khẩn cấp.

“Làm nghề trên đường, tôi mong có thu nhập tốt và gia đình yên tâm về công việc của mình. Có bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và những quyền lợi cuối năm thì mình cũng vững tâm hơn để gắn bó”, anh Lê Minh Thành chia sẻ.

An toàn khi làm nghề cũng là điều nhiều bác tài quan tâm, nhất là những ca chạy đêm dịp cuối năm. Với xe Green SM Premium, hệ thống giám sát an toàn chủ động Secure to Safe (S2S) được trang bị để bảo vệ cả hành khách lẫn tài xế.

S2S gồm camera trong và ngoài xe, cảm biến và phần mềm AI phát hiện bất thường theo thời gian thực, cùng nút bấm khẩn cấp cho cả tài xế và hành khách. Khi có cảnh báo, trung tâm vận hành có thể điều phối các tài xế Green SM gần đó hoặc liên hệ cơ quan chức năng để hỗ trợ kịp thời.

“Chạy đêm có camera, có nút khẩn cấp, biết luôn có trung tâm theo dõi thì tôi yên tâm hơn nhiều, khách lên xe cũng tin tưởng hơn”, anh Thành cho biết thêm.

Khách được đón nhanh, hưởng giá tốt và an tâm trên mỗi chuyến đi; tài xế có thêm cơ hội tăng thu nhập và bớt chi phí vận hành, “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” mang tới lợi ích cho cả hành khách và tài xế. Cùng những phúc lợi dành cho người cầm lái, chính sách tạo thêm động lực để tài xế đón mùa cao điểm và yên tâm gắn bó với Green SM.