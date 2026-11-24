(VTC News) -

Thị trường ô tô, xe máy phía Bắc bước vào chặng nước rút mua sắm cuối năm sôi động với Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2026 (Vietnam Mobility Show 2026), tổ chức trong hai ngày 5-6/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Quy mô sự kiện năm nay tăng gấp đôi khi có hơn 40 hãng xe, phụ kiện và dịch vụ di chuyển góp mặt.

Tân binh xe điện chào sân, có khu vực riêng cho xe sang

Tại sự kiện năm nay, ở phân khúc phổ thông, bên cạnh những cái tên quen thuộc như VinFast, Toyota, Honda, Hyundai, Suzuki, BYD, Geely, Lynk & Co hay Wuling, hai gương mặt lần đầu xuất hiện là TMT và iCaur với các mẫu xe hoàn toàn mới cho thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, lần đầu tiên sau 4 năm tổ chức, triển lãm tách riêng một khu vực trưng bày cho phân khúc hạng sang. Ngoài bộ ba thương hiệu châu Âu là Mercedes-Benz, Land Rover và Maserati, khu vực sẽ có sự góp mặt của các thương hiệu cao cấp khác như Zeekr, một thương hiệu xe sang thuộc hệ sinh thái của tập đoàn Geely.

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 40 hãng xe, phụ kiện và dịch vụ di chuyển góp mặt. (Ảnh: BTC)

Xu hướng điện hóa cũng thể hiện rõ ở nhóm phương tiện hai bánh. Song song với Honda, Suzuki, VinFast, Dat Bike, Move và TMT, thị trường xe máy điện Việt Nam sẽ đón thêm một tân binh chuẩn bị ra mắt mang tên AVES, thương hiệu startup được thành lập bởi cựu CEO GreenSM Nguyễn Văn Thanh. Với người tiêu dùng đang cân nhắc mua xe dịp cận Tết, việc nhiều hãng cùng góp mặt tại một địa điểm giúp mở ra cơ hội so sánh và trải nghiệm thực tế giữa xe xăng, hybrid lẫn thuần điện.

Sức hút từ 300 xe thể thao và dàn xe JDM quốc tế

Khu vực Motorsport dự kiến là điểm nhấn lớn nhất với cộng đồng chơi xe. Trong hơn 500 hồ sơ đăng ký gồm xe thể thao, xe hiệu suất cao và xế độ cá nhân hóa, ban tổ chức chọn lọc khoảng 300 chiếc đạt tiêu chuẩn để đưa vào không gian trưng bày và giao lưu.

Khu vực trưng bày xe thể thao, xe độ và các màn trình diễn kỹ năng lái. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, sự kiện năm nay đánh dấu sự xuất hiện của nhiều mẫu xe do người chơi nước ngoài mang tới, quy tụ loạt biểu tượng xe thể thao Nhật Bản (JDM) hiếm gặp trên đường phố Việt Nam như Mazda RX-7 FD3S, Toyota Supra MK4, Honda NSX NA1, Nissan A31 và Nissan 350Z Z33. Nhiều chiếc trong số này đã được nâng cấp sâu về ngoại hình lẫn hiệu năng, kết hợp cùng các màn trình diễn kỹ năng điều khiển ô tô và mô tô ở khu vực riêng.

Bên cạnh việc xem tham quan và trưng bày, gần 100 mẫu ô tô và xe máy sẽ được các hãng bố trí tại khu lái thử chuyên biệt cũng như cung đường thực tế trong khuôn viên VEC Đông Anh. Đây là cơ hội để khách tham quan kiểm chứng trực tiếp cảm giác lái, các tính năng hỗ trợ an toàn và tiếp cận sớm chính sách ưu đãi mùa mua sắm cuối năm.

Hoạt động lái thử xe thực tế và tư vấn sản phẩm tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Cuối cùng, ở mảng phụ kiện là sự có mặt của các thương hiệu thiết bị dẫn đường, âm thanh, camera hành trình và phụ kiện quen thuộc như Vietmap, Pioneer, KATA hay SanDisk, đồng thời còn có sự tham gia của đơn vị hạ tầng sạc TMT-EGREEN với hệ thống trụ sạc nhanh DC chuẩn CCS2 dùng chung cho nhiều dòng ô tô điện, dịch vụ vận tải xanh Green SM, cùng hệ sinh thái mua bán, thu phí không dừng, bảo hiểm và sạc xe của Tasco Auto như VETC, Carpla, Tasco Insurance, Smart Charge.

Ngoài các hoạt động chuyên môn về xe, khuôn khổ sự kiện trong hai ngày cuối tuần còn lồng ghép khu sân chơi vận động Carlympic Family Run và chương trình huấn luyện thực tế Family Safety 360. Tại đây, phụ huynh và trẻ em sẽ được thực hành trực tiếp với phương tiện để nhận diện điểm mù, vùng nguy hiểm quanh ô tô cũng như rèn kỹ năng điều khiển xe máy điện an toàn.