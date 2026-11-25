(VTC News) -

Sức hút ấy càng rõ khi chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 hỗ trợ 6 triệu đồng, đưa giá bản thuê pin từ 40 triệu đồng còn 34 triệu đồng.

Dáng xe thể thao, cầm lái hứng khởi, tiện ích thiết thực

Một chiếc xe có diện mạo mạnh mẽ và phản hồi tay ga nhanh dễ tạo hứng thú ngay từ lần đầu trải nghiệm. VinFast Kinet kết hợp hoàn hảo những yếu tố ấy.

Thiết kế của Kinet nổi bật với những đường nét dứt khoát, tạo vẻ khỏe khoắn. Ngoại hình thể thao phù hợp với người muốn chiếc xe đi làm cũng thể hiện được cá tính khi xuống phố hoặc gặp gỡ bạn bè.

Bên cạnh diện mạo thể thao, khả năng tăng tốc là điểm khiến anh Hoàng Tuấn, sống tại phường Thủ Đức, TP.HCM, ấn tượng khi trải nghiệm VinFast Kinet. Phản hồi tay ga nhanh mang lại cảm giác hứng khởi ngay từ những lần khởi hành.

“Vừa tăng ga là tôi cảm nhận được sức kéo của xe, phản hồi rất nhanh. Đây là điều khiến tôi thích nhất khi lái thử Kinet”, anh Tuấn chia sẻ.

Trải nghiệm ấy được thể hiện qua động cơ công suất tối đa 5.200W, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 50km/h trong dưới 6 giây và đạt tốc độ tối đa khoảng 90km/h. Hiệu năng này tạo thêm sức hút với người muốn chuyển từ xe tay ga xăng sang một mẫu xe điện có khả năng vận hành mạnh mẽ.

Kinet sử dụng giảm xóc có giảm chấn thủy lực để hạn chế rung xóc khi qua mặt đường không bằng phẳng. Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp việc dừng rồi đi tiếp trên đoạn dốc thuận tiện hơn.

Sự chủ động càng được thấy rõ ở cách bổ sung năng lượng. Xe hỗ trợ đổi pin trong khoảng 1-2 phút, giúp người dùng hoàn toàn không cần lo lắng về chỗ cắm sạc, đặc biệt là với nhiều khách hàng đang ở các khu chung cư chưa sẵn hạ tầng sạc. Quãng đường tới 145km mỗi lần sạc cũng phù hợp với những người có tần suất di chuyển lớn.

Hỗ trợ 6 triệu đồng, nhẹ khoản lên đời xe điện

Sức hút từ khả năng vận hành của Kinet được tiếp nối bằng ưu đãi 6 triệu đồng trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Giá niêm yết từ 40 triệu đồng về mức 34 triệu đồng, giúp người đang sử dụng xe xăng cũng có thêm động lực chuyển sang xe điện.

Chương trình diễn ra từ ngày 19/9 tới hết ngày 19/12/2026. Người sở hữu ô tô, xe máy xăng, xe máy điện dùng ắc quy chì của các thương hiệu hoặc xe điện VinFast được hưởng quyền lợi khi chuyển sang mua xe máy điện của hãng.

Người thân của chủ xe cũng được hưởng quyền lợi chương trình, tạo thêm thuận lợi khi gia đình sắm phương tiện cho bố mẹ, vợ chồng hoặc con cái mà không cần xe cũ và xe mới cùng đứng tên một người.

Sau khoản mua ban đầu, Kinet tiếp tục có lợi thế ở chi phí sử dụng. Khách thuê pin được miễn phí 20 lượt đổi pin mỗi tháng tới hết ngày 30/6/2028, giúp bớt khoản tiền tiếp năng lượng trong quá trình sử dụng.

Việc chuyển sang động cơ điện cũng đồng nghĩa lịch chăm xe bớt đi những lần thay dầu máy, bugi hay lọc gió động cơ. Với người thường xuyên di chuyển, khoản tiền dành cho các hạng mục này với xe xăng là không nhỏ.

Với giá sau ưu đãi từ 34 triệu đồng, Kinet mang tới lựa chọn lên đời xe điện vừa hứng khởi khi cầm lái, vừa tiết kiệm trong quá trình sử dụng.