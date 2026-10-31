Lạ mắt những vòm cây xanh phủ kín trụ metro, hầm chui ở Hà Nội

Chị Khánh Linh, sinh sống tại phường Hà Đông, cho rằng việc bổ sung cây xanh ở các công trình giao thông là hướng làm cần thiết đối với đô thị có mật độ xây dựng cao như Hà Nội. Theo chị Linh, những khu vực như chân cầu vượt, trụ đường sắt hay thành hầm chui thường có nhiều bề mặt bê tông, ít tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. “Nếu được bố trí cây xanh phù hợp và chăm sóc thường xuyên, các vị trí này có thể trở nên dễ nhìn hơn, góp phần cải thiện cảnh quan đường phố”, chị Linh chia sẻ.