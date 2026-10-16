Hà Nội bắt đầu cắt tỉa hoa sữa, nhiều người tiếc nuối nhặt hoa mang về

Đồng tình với việc thành phố triển khai cắt tỉa, ông Hải cho rằng đây là giải pháp cần thiết để giảm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ông cũng đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu đánh chuyển một số cây đến những tuyến phố có không gian phù hợp hơn, vừa bảo tồn cây xanh vừa cải thiện chất lượng môi trường đô thị.