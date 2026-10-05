Hà Nội dự kiến trồng cây phủ xanh trụ đường sắt, cầu vượt và hầm chui

(VTC News) -

Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan rà soát, lập phương án thiết kế và triển khai thí điểm tại ba trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và ba nhà chờ xe buýt trên các tuyến phố trung tâm.

Tại ba trụ đường sắt trên đường Nguyễn Trãi, cao khoảng 5,3m từ mặt đất đến đáy gối cầu, phương án là lắp khung giàn thép ôm quanh thân trụ nhưng không khoan, đục vào kết cấu công trình. Giàn được bố trí cách bề mặt bê tông phù hợp để cây phát triển, đồng thời bảo đảm điều kiện kiểm tra, bảo trì.

Cây được trồng dưới chân trụ, dẫn leo lên giàn và phủ quanh các mặt trụ; không sử dụng cây tự bám trực tiếp vào bê tông. Phần xanh không được vươn lên đỉnh trụ, dầm cầu hoặc thiết bị kỹ thuật.

Cây phủ xanh ở hầm chui Lê Văn Lương.

Tại cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, thành phố nghiên cứu phủ xanh khoảng 200m² tường chân cầu bằng giàn leo. Khu vực này có dải đất trồng cây sẵn phía dưới, thuận lợi cho việc cải tạo đất, trồng và chăm sóc cây.

Với hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, do chân tường sát phần đường xe chạy và hệ thống thoát nước, phương án dự kiến đặt các chậu cây thành cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300m. Cây sẽ rủ xuống mặt trong thành hầm, giai đoạn đầu khống chế chiều dài 2-3m, cắt tỉa định kỳ, không ảnh hưởng giao thông, biển báo, chiếu sáng và thiết bị kỹ thuật.

Tại ba nhà chờ xe buýt, cây được bố trí trong bồn hoặc chậu phía sau, hai bên công trình; hệ khung hoặc cáp nhẹ dẫn cây lên vách sau và một phần mái. Kết cấu ưu tiên lắp độc lập, không che khuất tên điểm dừng, thông tin tuyến, camera, đèn chiếu sáng hoặc cản tầm nhìn.

Việc thí điểm nằm trong định hướng bổ sung cây xanh tại các công trình giao thông, kiến trúc và đường phố của Hà Nội. Thành phố hiện có hàng trăm trụ đường sắt đô thị, cùng hệ thống cầu vượt, trụ đường trên cao và nhà chờ xe buýt, nhưng phần lớn chưa được khai thác để tăng mảng xanh, tạo cảnh quan.