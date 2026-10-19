Hà Nội lấy ý kiến người dân về chặt, chuyển cây hoa sữa

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng) cho biết, Trung tâm vừa có công văn gửi UBND các phường, xã cùng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp trên địa bàn về khảo sát ý kiến dân cư cắt tỉa, điều chỉnh mật độ, đánh chuyển cây hoa sữa tại các tuyến phố.

“Việc này được triển khai theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng nhằm rà soát mật độ cây hoa sữa, qua đó cải thiện môi trường sống và bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân”, đại diện Trung tâm thông tin.

Trung tâm yêu cầu các địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp cùng tổ dân phố khảo sát những khu vực có cây hoa sữa trồng với mật độ dày đặc. Trong đó, đặc biệt ưu tiên kiểm tra tại các khu vực đông dân cư, gần trường học, bệnh viện, nhà ở và những vị trí có nhiều phản ánh của người dân về việc mùi hương hoa sữa làm ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý không đưa vào danh sách đề xuất đánh chuyển chỉ vì đó là cây hoa sữa, mà cần phải xem xét kỹ lưỡng giá trị cảnh quan và tình trạng của từng cây.

Công nhân cắt tỉa hoa sữa những ngày qua trên đường phố Hà Nội.

Để bảo đảm sự đồng thuận, UBND phường, xã giao cho các tổ dân phố phát phiếu hoặc tổ chức họp lấy ý kiến trực tiếp của các hộ dân, cơ quan, tổ chức chịu ảnh hưởng.

Đại diện Trung tâm cho biết trước mắt tại các vị trí có ảnh hưởng rõ rệt, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cắt tỉa chọn lọc các chùm hoa, cành mang hoa nhằm giảm bớt lượng hoa và mức độ phát tán mùi. Quá trình này đòi hỏi không được cắt cụt ngọn, không tỉa quá mức làm mất cân đối tán cây, không làm ảnh hưởng đến sức sống của cây.

Đối với phương án lâu dài, dựa trên kết quả tổng hợp ý kiến cộng đồng, các địa phương xác định vị trí đề xuất đánh chuyển và lựa chọn chủng loại cây trồng thay thế phù hợp với Đề án cây xanh đã được phê duyệt.

Đối với việc thay thế hoa sữa bằng cây sao đen trên phố Nguyễn Du, đại diện Trung tâm cho biết việc đánh chuyển phải xem xét tình trạng từng cây và giá trị cảnh quan. Mọi hoạt động đánh chuyển, chặt hạ hoặc trồng thay thế chỉ được thực hiện sau khi có phương án, thủ tục và chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Đại diện Trung tâm cho rằng: “Không có căn cứ chỉ đạo để khẳng định Hà Nội đã quyết định thay hoa sữa phố Nguyễn Du bằng sao đen hay thay thế đồng loạt hoa sữa trên các tuyến phố. Chủ trương là lắng nghe người dân, xử lý bất cập tại những vị trí thực sự cần thiết và bảo tồn tối đa những hàng cây gắn với bản sắc Thủ đô”.