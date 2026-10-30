Xử phạt người bịa chuyện 2 thanh niên cố thủ trên nóc nhà ở Huế

(VTC News) -

Ngày 30/10, Công an TP Huế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T.K.G. (SN 1989, trú tại tổ dân phố 1 Mỹ An, phường Dương Nỗ, TP Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 27/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện trang Facebook “Huế tin tức 24h” đăng tải bài viết trong các hội, nhóm trên địa bàn với nội dung: “Nóng nhất lúc này 2 thanh niên cố thủ trên mái nhà. #xuhuong - tại phường Dương Nỗ”, kèm đoạn video dài 2 phút 8 giây ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm kiếm, chống đối lực lượng chức năng và cố thủ trên tầng 2 một ngôi nhà.

Cán bộ Công an TP Huế làm việc với anh T.K.G.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đoạn video trên thực tế ghi lại vụ việc lực lượng chức năng truy bắt hai đối tượng tại xã Hà Long (tỉnh Thanh Hóa), không xảy ra tại phường Dương Nỗ (TP Huế) như nội dung bài viết đăng tải.

Thực hiện xác minh chủ tài khoản và quá trình đăng tải thông tin, Công an TP Huế xác định ông T.K.G. là người đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nói trên.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an TP Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.K.G. số tiền 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận, tránh tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.