Xử phạt nhóm người hóa trang thành cương thi lái ô tô 'diễu hành' trên phố

(VTC News) -

Video: Nhóm người hoá trang thành cương thi lái ô tô ‘diễu hành’ trên phố.

Tối 30/10, Công an tỉnh An Giang thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, mời làm việc và lập biên bản xử phạt nhóm người liên quan đến clip ô tô chở người hóa trang thành “cương thi” di chuyển trên đường phố, trong đó có người không thắt dây đai an toàn.

An Giang xử phạt nhóm người hoá trang thành cương thi lái ô tô ‘diễu hành’ trên phố.

Trước đó, sau khi nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Đội CSGT số 3 khẩn trương xác minh vụ việc.

Qua xác minh clip đăng tải trên mạng xã hội TikTok, lực lượng chức năng xác định ô tô con biển số 66A-667.77 chở người không thắt dây đai an toàn khi xe đang lưu thông.

Ngày 30/10, Đội CSGT số 3 liên hệ với chủ phương tiện và những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 16h30 ngày 28/10, trên Quốc lộ 91, đoạn qua phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, ông L.N.T.H. (SN 2004, trú xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô biển số 66A-667.77, chở người không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai.

Đội CSGT số 3 lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. về hành vi trên theo điểm l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 900.000 đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định hai người ngồi trên xe là ông N.T.Đ. (SN 2007, trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và ông T.T.T. (SN 2001, trú xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) cũng không thắt dây đai an toàn khi ô tô đang chạy.

Đội CSGT số 3 lập biên bản vi phạm hành chính đối với từng người theo khoản 4, Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mỗi trường hợp bị phạt 375.000 đồng.