Kiến tạo điểm chạm cảm xúc trong đời sống văn hóa đô thị

Khi nghệ thuật hàn lâm hòa vào nhịp sống

Hà Nội hôm nay lớn lên theo chiều cao của những công trình hay tốc độ tăng trưởng kinh tế và chiều sâu văn hóa được âm thầm bồi đắp từng ngày. Ở đó, nghệ thuật hàn lâm rời tháp ngà, trở thành một phần của nhịp sống, nơi công chúng bước vào, cảm nhận và dần hình thành một gu thưởng thức riêng.

Những nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa, các lễ hội quốc tế, chương trình biểu diễn quy mô lớn hay chuỗi hoạt động sáng tạo đang mở ra nhiều “cánh cửa” để người Hà Nội chạm tới tinh hoa nghệ thuật thế giới ngay trong chính thành phố của mình.

Cuối tháng ba vừa qua, những ngày Văn hóa Nga đã mang đến một lát cắt giàu bản sắc khi âm nhạc và vũ điệu kể câu chuyện của một nền văn hóa xa xôi mà gần gũi.

Ba đêm diễn của Russian State Ballet với Kẹp hạt dẻ, Romeo và Juliet tại Nhà hát Hồ Gươm đều nhanh chóng kín vé cho thấy tình yêu của khán giả Hà Nội với ballet đồng thời phản ánh một sự thay đổi về tâm thức.

Một cảnh trong vở diễn Kẹp hạt dẻ trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. (Ảnh: BTC)

Công chúng Hà Nội đã chủ động bước vào đời sống nghệ thuật, quan tâm tới chất lượng biểu diễn, không gian thưởng thức, nghệ sĩ - những chi tiết nhỏ nhưng phản ánh gu thẩm mỹ ngày càng tinh tế.

Những chương trình có tính quốc tế như vậy không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa, mà còn nuôi dưỡng một thế hệ công chúng mới: cởi mở, am hiểu và sẵn sàng đón nhận những giá trị nghệ thuật đỉnh cao.

Dấu ấn ROX Group trong hành trình nâng tầm đời sống tinh thần đô thị

Đằng sau sự khởi sắc ấy là sự cộng hưởng của nhiều chủ thể: các thiết chế văn hóa, nghệ sĩ và đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp với một cách tiếp cận giàu trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn.

ROX Group là một trong những cái tên theo đuổi hành trình này. Khi sát cánh cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Nhà hát Hồ Gươm trong nhiều chương trình hòa nhạc, ballet, opera giai đoạn 2025 - 2026, doanh nghiệp không chỉ góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, mà còn tạo nên những trải nghiệm văn hóa có chiều sâu.

Từ những giai điệu giàu cảm xúc của Tchaikovsky, sự tươi sáng của Vivaldi đến chiều sâu hùng tráng của Beethoven, từ nét lãng mạn Slav đến vẻ quyến rũ của opera Ý hay chuẩn mực của ballet Nga - mỗi chương trình là một hành trình khám phá, giúp khán giả vừa thưởng thức vừa học cách lắng nghe, cảm nhận và kết nối với nghệ thuật.

Hòa nhạc Italia Mistero giúp khán giả Thủ đô khám phá vẻ đẹp lãng mạn và bi tráng của opera Ý. (Ảnh: BTC)

Chuỗi trải nghiệm ấy tạo ra những “điểm chạm” liên tục, đủ gần gũi để người mới không cảm thấy xa lạ, nhưng cũng đủ chiều sâu để người yêu nghệ thuật tìm thấy sự đồng điệu. Từng bước, một cộng đồng công chúng mới được hình thành, rộng mở hơn, tinh tế hơn.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa được xem là một trong những động lực phát triển của Thủ đô, sự tham gia của doanh nghiệp đang góp phần gắn kết nghệ thuật hàn lâm với du lịch, dịch vụ và các ngành kinh tế sáng tạo, tạo nên những giá trị lan tỏa.

Ở một góc nhìn sâu hơn, đầu tư cho nghệ thuật hàn lâm cũng chính là đầu tư cho chất lượng sống. Bởi những giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại góp phần nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc, khơi mở khả năng sáng tạo và mang lại sự cân bằng - điều ngày càng trở nên quý giá giữa nhịp sống hiện đại.

ROX Group đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật hàn lâm, góp phần kiến tạo những điểm chạm cảm xúc tinh tế trong đời sống đô thị. (Ảnh: BTC)

Với ROX Group, hành trình này là sự tiếp nối tự nhiên của tinh thần “Kiến tạo - Vươn xa”. Sau ba thập kỷ phát triển, doanh nghiệp mở rộng vai trò của mình từ việc tạo dựng giá trị vật chất sang bồi đắp đời sống tinh thần như một cách hoàn thiện hệ sinh thái lấy con người làm trung tâm.

Trong hệ sinh thái ấy, trải nghiệm của khách hàng không dừng lại ở sản phẩm hay dịch vụ, mà mở rộng thành một hành trình sống. Từ không gian sống được chăm chút đến những chương trình nghệ thuật được tổ chức bài bản, mỗi điểm chạm đều góp phần nuôi dưỡng cảm xúc và mở rộng năng lực cảm thụ.

Và có lẽ, chính trong những trải nghiệm tưởng như rất đời thường ấy như một buổi hòa nhạc cuối tuần, một đêm ballet cùng người thân, gu thẩm mỹ mới được hình thành, chuẩn sống được nâng tầm, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ.

Trong hành trình hướng tới một “Thành phố sáng tạo” mang tầm vóc châu Á, Hà Nội không chỉ cần những công trình mới, mà cần cả những lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp theo thời gian. Khi Nhà nước, các thiết chế văn hóa, nghệ sĩ và doanh nghiệp cùng đồng hành, văn hóa sẽ không chỉ là nền tảng, mà trở thành một lực đẩy - đưa thành phố tiến xa, nhưng vẫn giữ được bản sắc và chiều sâu.