(VTC News) -

Khoáng nóng tự nhiên nội khu: Giá trị cộng hưởng

Sở hữu vịnh biển hàng đầu thế giới cùng 250-300 ngày nắng/năm, Nha Trang nổi tiếng với du lịch biển đảo và khoáng nóng tự nhiên. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 22,5 triệu lượt khách (tăng hơn 50,8% cùng kỳ), gồm hơn 7,8 triệu khách quốc tế (tăng gần 66,6%), doanh thu vượt 72.239 tỷ đồng.

Theo GWI và báo cáo BDO (tháng 9/2026), kinh tế wellness toàn cầu đạt 6,3 nghìn tỷ USD (2023), dự báo gần 9 nghìn tỷ USD (2028) với mức tăng 7,3%/năm - gấp hơn hai lần kinh tế thế giới. Lợi thế “kép” này giúp Nha Trang bứt phá ở phân khúc chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Nha Trang sở hữu lợi thế từ biển đảo và nguồn khoáng nóng tự nhiên. (Ảnh: Minh Tú)

Theo ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc SRT Việt Nam, lâu nay tắm khoáng chủ yếu gắn với du lịch ngắn ngày, trong khi nhiều dự án wellness chỉ dừng ở tiện ích phổ thông như cây xanh, gym, spa.

Đáp ứng nhu cầu sống khỏe dài hạn của khách trung niên, gia đình đa thế hệ và tìm sản phẩm khác biệt của giới đầu tư, Tập đoàn Sun Group phát triển dự án Charmora City tại Nam Nha Trang - khu đô thị đầu tiên đưa khoáng nóng tự nhiên vào đời sống thường nhật.

Mạch khoáng nóng gần 50°C được bảo toàn nguyên vẹn khi thi công Charmora City.

Thực tế, mạch khoáng nóng tự nhiên với nhiệt độ lên tới gần 50°C tại Charmora City đã được phát hiện từ quá trình khoan thăm dò địa chất trước năm 2025. Khi thi công hầm, móng quy mô lớn giữa đại công trường, đội ngũ kỹ sư phải thiết lập hệ thống dẫn - xả ở cao độ chuẩn xác và duy trì dòng chảy liên tục ngày đêm để bảo toàn sự nguyên vẹn, tinh khiết của nguồn khoáng bản địa quý giá này.

Với cư dân, mạch khoáng hiện diện từ Clubhouse Onsen ven sông hơn 3.000m², tầng mái The Charm, khu căn hộ The Fest đến phân khu The Elite - biến trị liệu thành thói quen chăm sóc sức khỏe 365 ngày tại gia.

Theo BS CKII Đỗ Thị Phương Mai (Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Mặt Trời Hà Nội), khoáng nóng giúp tăng tuần hoàn máu, thư giãn cơ khớp, ngủ sâu - chìa khóa sống khỏe chủ động cho gia đình.

Clubhouse Onsen ven sông hơn 3.000m² giữa không gian xanh Charmora City.

Với nhà đầu tư, mạch khoáng bản địa là lợi thế khó sao chép. Theo BDO, du lịch wellness chiếm dưới 8% lượng chuyến đi nhưng tạo gần 18% tổng chi tiêu du lịch toàn cầu; khách quốc tế chi cao hơn khoảng 36% và nội địa cao hơn khoảng 163%, giúp điểm đến khoáng nóng giảm tính mùa vụ, duy trì công suất quanh năm.

Cộng hưởng kinh nghiệm vận hành chuẩn Nhật tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort, Charmora City thu hút hiệu quả dòng khách chi tiêu cao lưu trú dài ngày.

Hệ sinh thái “thành phố đảo quốc tế” hoàn thiện trải nghiệm khoáng nóng

Không tách rời như tiện ích đơn lẻ, khoáng nóng tại Charmora City được đặt trong hệ sinh thái đô thị tại giao điểm sông Quán Trường và sông Tắc, cách trung tâm 10 phút, sân bay Cam Ranh 25 phút. Với mật độ xây dựng 26,7%, dự án ưu tiên mặt nước, 47ha cây xanh và 9 công viên chủ đề để tái tạo năng lượng.

The Fest tích hợp hai tổ hợp khoáng nóng khoảng 1.400m²/tổ hợp tại các tòa dịch vụ.

Không gian trị liệu cộng hưởng với sức sống đô thị đồng bộ. Việc kề cận Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, quảng trường 5,2ha, Công viên Ngập nước và trường liên cấp giúp ổn định cộng đồng cư dân quanh năm.

Liền kề là Festival Island rộng 116ha (hồ sân khấu nước 7,3ha, chợ đêm VUI-Fest, nhạc nước, 3D mapping, pháo hoa hàng đêm) - tạo vòng tròn trải nghiệm: ngày tái tạo năng lượng cùng khoáng nóng, đêm hòa nhịp kinh tế đêm.

The Fest và The Elite: Hai bài toán dòng tiền và tích sản tại Charmora City

Từ mạch khoáng nóng nội khu, Sun Group phát triển hai dòng sản phẩm bất động sản cho hai mục tiêu và chiến lược riêng. Với mục tiêu tạo dòng tiền quanh năm, tổ hợp The Fest theo đuổi chiến lược khai thác lưu trú wellness gắn kinh tế đêm (100% căn hộ thương mại dịch vụ, tới 60% studio tối ưu vốn).

Trong khi đó, phân khu thấp tầng lâu dài The Elite đáp ứng mục tiêu tích sản truyền đời và sống khỏe đa thế hệ qua chiến lược nắm giữ tài sản khan hiếm kết hợp kinh doanh tại gia.

The Fest tạo dòng tiền ổn định nhờ thu hút khách wellness lưu trú dài ngày.

Tại The Fest, ba tòa tháp tích hợp hai tổ hợp khoáng nóng quy mô khoảng 1.400m²/tổ hợp ngay tại khu các tòa dịch vụ. Nhờ lợi thế này, dự án thu hút khách wellness lưu trú dài ngày và ít phụ thuộc mùa vụ, giúp công suất kỳ vọng ổn định hơn căn hộ biển thông thường.

Cộng hưởng dòng khách từ Festival Island, công suất giả định 90%, studio dự kiến thu 18-20 triệu/tháng, 1 phòng ngủ đa năng 25-28 triệu và 2 phòng ngủ 35-38 triệu đồng/tháng.

Song song đó, phân khu thấp tầng lâu dài The Elite khẳng định giá trị tích sản nhờ đặc quyền khoáng nóng dẫn trực tiếp vào nội khu cùng tổ hợp Clubhouse Onsen. Mặt tiền rộng - gồm townhouse từ 7,5m, biệt thự song lập từ 10m - đón gió sông cho phép chủ nhân vừa an cư đa thế hệ, vừa mở boutique hotel, spa hay nhà hàng tại tầng trệt.

The Elite sở hữu lâu dài với khoáng nóng nội khu, mặt tiền rộng để an cư và kinh doanh.

Là khu đô thị đầu tiên đưa khoáng nóng tự nhiên vào nội khu phố biển, Charmora City bổ sung mảnh ghép bất động sản wellness chuyên sâu cho Khánh Hòa, đồng thời mở ra chuẩn sống khỏe mỗi ngày và bài toán dòng tiền, tích sản bền vững.