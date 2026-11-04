Thủ tướng: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiên quyết đạt tăng trưởng 2 con số

Trong bối cảnh kỷ lục xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD nhưng phải đối mặt với áp lực tăng trưởng quý IV lên tới 12,5%, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt khơi thông nguồn lực, giải ngân 100% vốn đầu tư công và chủ động ứng phó với các nguy cơ thiếu hụt năng lượng, vật tư hạ tầng.

Báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, bức tranh kinh tế 10 tháng ghi nhận nhiều gam màu sáng với kỷ lục mới về kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư.

“Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng, vốn đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Xuất nhập khẩu đạt kỷ lục trên 1.010 tỷ USD, lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ; trong đó xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%, vượt mục tiêu cả năm từ 15 đến 16%. Tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD, tháng 9 là 1,3 tỷ USD, giúp nhập siêu 10 tháng giảm còn 12,07 tỷ USD, tháng 9 là 19,42 tỷ USD”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết các cân đối vĩ mô lớn được giữ vững. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 2,44 triệu tỷ đồng (bằng 96% dự toán) dù đã thực hiện các gói miễn, giảm, gia hạn thuế phí lên tới 366 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 708 nghìn tỷ đồng, đạt 74 % kế hoạch. Công tác rà soát, tháo gỡ dự án tồn đọng ghi nhận bước tiến rõ nét khi 902 dự án đã được đưa vào sử dụng.

Mặc dù vậy, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra hàng loạt khó khăn, thách thức đặt ra cho chặng đường nước rút cuối năm. Theo đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, quý IV đòi hỏi mức tăng trưởng phải đạt tới 12,5%, trong khi thực tế sản xuất kinh doanh chưa tạo được bước đột phá tương xứng.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết lĩnh vực điện lực ghi nhận những biến động lớn. Riêng tháng 10, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu ước đạt 31 tỷ kWh. Với tốc độ tăng trưởng cao đặt áp lực vận hành rất lớn lên toàn bộ hệ thống truyền tải và nguồn phát.

“Hệ thống hạ tầng năng lượng và các nguồn điện lớn lẽ ra được chuẩn bị từ 5 đến 7 năm trước, thì bây giờ chúng ta phải triển khai đồng bộ với việc đảm bảo đủ điện. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Đặc biệt, công suất tin cậy của hệ thống điện thấp hơn cái phụ tải cực đại và thiếu dự phòng công suất. Chính vì thế phải điều chỉnh lại Quy hoạch VIII.

Vấn đề thứ hai là nhu cầu rất cao, như năm nay là tăng trưởng điện khoảng 10,2% và biểu đồ phụ tải là rất bất thường. Vấn đề thứ ba là giá năng lượng sơ cấp tăng rất cao, trong khi đó nhập khẩu tới gần 50% thì rất khó khăn áp lực lên điều hành về năng lượng...”, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết dù thiệt hại do thiên tai từ đầu năm giảm mạnh, nhưng diễn biến thời tiết El Nino có nguy cơ kéo dài đến năm 2027 đặt ra thách thức rất lớn về nguồn nước. Bộ kiến nghị tăng cường điều hành phối hợp liên tịch giữa các ngành để điều tiết linh hoạt các hồ thủy điện; vừa giữ nước bảo đảm phục vụ phát điện, vừa xả nước chống hạn mặn, duy trì dòng chảy môi trường cho hạ du.

Nêu bật các áp lực trong lĩnh vực hạ tầng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phản ánh biến động giá các vật liệu xây dựng chính như đá, cát, xi măng đang tạo sức ép lớn lên các dự án giao thông, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long và kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các địa phương vào cuộc để bảo đảm khối lượng phân bổ cát, đá cho các công trình.

Đối với ngành y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm sẽ kiên định mục tiêu kiểm soát chặt an toàn cho người dân nhưng chuyển dịch mạnh phương thức quản lý sang hậu kiểm, thông quan theo tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên, không để phát sinh giấy phép con hay cản trở hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn kiến nghị xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý trường học dôi dư sau sáp nhập trường lớp được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng; đồng thời yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm, sớm ban hành cơ chế đặt hàng, đầu tư nguồn lực khi tiếp nhận các trường trung cấp, cao đẳng nghề chuyển giao về địa phương nhằm đáp ứng đúng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao tại chỗ.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ: Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô là vấn đề đặc biệt quan trọng.

“Chính phủ sẽ quyết tâm các giải pháp để kiên định mục tiêu là kiểm soát lạm phát và giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng ta không thể để xói mòn các nền tảng mà ổn định được. Như vậy thì mới giúp cho tăng trưởng cao nhưng bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Đây là vấn đề rất lớn mà phải xác định ưu tiên trong hai tháng cuối năm là ưu tiên cao nhất để duy trì các nhóm nhiệm vụ. Đây là vấn đề rất thách thức đặt ra trong hai tháng cuối năm”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương phải bám sát kịch bản điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn, nhất là tại các bộ, ngành, địa phương và dự án trọng điểm còn chậm. Cần lưu ý việc hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán khối lượng đã thực hiện, tránh tình trạng chỉ dừng ở mức tạm ứng vốn. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án dở dang, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến nhà công, trụ sở công và đất công để khơi thông nguồn lực phát triển.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các hiệp hội, ngành hàng để thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu. Đồng thời, triển khai các giải pháp kích cầu thương mại nội địa, kết nối cung - cầu và tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại quy mô quốc gia dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Tập trung tháo gỡ các rào cản thuộc thẩm quyền như mặt bằng lãi suất, thủ tục thuế, hải quan và công tác kiểm tra chuyên ngành.

Về công tác hoàn thiện thể chế, Thủ tướng đề nghị khẩn trương rà soát các dự án luật quan trọng đang trình Quốc hội đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ nội tại giữa các điều khoản và giữa các văn bản luật với nhau; tránh việc viện dẫn đến các luật cũng đang trong quá trình sửa đổi, đồng thời luật hóa các vấn đề y tế được nhiều người dân quan tâm.

“Về dự thảo Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, đề nghị tiếp tục rà soát kỹ, nghiên cứu kỹ ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, người dân và báo cáo đầy đủ với Quốc hội. Phải quy định rõ, thứ nhất là cơ chế xác định chết não. Thứ hai là cơ chế mà cam kết cho, đồng ý cho lấy, quy trình như thế nào để đảm bảo chặt chẽ: bố mẹ, rồi là người giám hộ, rồi bản thân người đó trước khi qua đời. Thứ ba là minh bạch và quy định chặt chẽ quy trình, đối tượng được nhận ghép. Đây là những vấn đề dư luận rất quan tâm, do đó phải làm rất chặt...”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục, rà soát đăng ký bổ sung vốn cho các dự án khả thi, kiên quyết không điều chỉnh lùi kế hoạch vốn chỉ để lấy tỷ lệ giải ngân hình thức, làm ảnh hưởng đến đà tăng trưởng chung của đất nước.

Lại Hoa (VOV)