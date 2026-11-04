TP.HCM hỗ trợ 2,5 triệu m³ đá xây dựng cho Cần Thơ làm đường cao tốc

(VTC News) -

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM và Cần Thơ chiều 4/11, về nhu cầu đá xây dựng thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, TP.HCM thống nhất chủ trương hỗ trợ 2,5 triệu m³ đá xây dựng cho TP Cần Thơ, bảo đảm tiến độ thi công dự án trọng điểm quốc gia.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, việc TP.HCM hỗ trợ nguồn vật liệu cho TP Cần Thơ là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện tinh thần phối hợp, chia sẻ và trách nhiệm giữa các địa phương trong triển khai các công trình giao thông trọng điểm.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để việc cung ứng vật liệu được thực hiện nhanh chóng, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cho biết TP.HCM thống nhất chủ trương hỗ trợ 2,5 triệu m³ đá xây dựng cho TP Cần Thơ làm đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

TP.HCM cũng tập trung rà soát, xác định cụ thể các mỏ có khả năng cung cấp đá xây dựng. Đồng thời kết nối giữa chủ mỏ với các nhà thầu thi công, để thống nhất giá, phương án khai thác, cung ứng, vận chuyển và tiếp nhận vật liệu; phù hợp với tiến độ thi công.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ đã gửi văn bản, đề nghị UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp trao đổi về nhu cầu vật liệu đá xây dựng phục vụ thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông nông nghiệp TP Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn Cần Thơ dài 132,71km, tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng. Dự án triển khai từ năm 2022, dự kiến đưa vào khai thác năm 2027. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 62%.

Dự án cần hơn 4,1 triệu m³ đá xây dựng. Trong đó, nguồn đá xác định được khoảng 1,145 triệu m³ từ mỏ An Châu (An Giang). Ngoài ra, các nhà thầu đã chủ động tìm kiếm nguồn cung từ nhiều địa phương, với khối lượng khoảng 500.000m³.

Hiện dự án còn thiếu khoảng 2,5 triệu m³ đá xây dựng, chủ yếu phục vụ sản xuất cấp phối đá dăm và kết cấu mặt đường. Số lượng này TP.HCM sẽ hỗ trợ.

TP Cần Thơ dự kiến tiếp nhận khoảng 250.000m³ trong tháng 12/2026 và 2,25 triệu m³ trong năm 2027.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Thành phố hiện có 40 mỏ đá còn giấy phép hoạt động, gồm 23 mỏ tại khu vực Bình Dương và 17 mỏ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là công trình trọng điểm quốc gia, dự kiến hoàn thiện năm 2027,tạo động lực phát triển cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: VOV)

Các mỏ đá này có khả năng xem xét nâng công suất, mở rộng khai thác để phục vụ nhu cầu vật liệu cho các dự án đầu tư công. Sở đã trình UBND TP.HCM xem xét, nâng công suất khai thác đối với 2 mỏ Thường Tân 4 và Tân Mỹ, với tổng công suất tăng thêm khoảng 1,4 triệu m³.

Với nguồn cung hiện có cùng khả năng dự trữ và phương án nâng công suất các mỏ, TP.HCM cơ bản đáp ứng nhu cầu 2,5 triệu m³ đá xây dựng hỗ trợ TP Cần Thơ, phục vụ dự án trong thời gian tới.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, TP.HCM đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Cần Thơ cung cấp thông tin, tài liệu về nguồn vật liệu xây dựng. Đây là cơ sở quan trọng để 2 địa phương thống nhất phương án hỗ trợ, đồng thời cụ thể hóa chủ trương thành nguồn cung thực tế phục vụ dự án.

TP Cần Thơ cũng mong muốn TP.HCM tiếp tục hỗ trợ, giới thiệu các mỏ đá có chất lượng phù hợp, tạo điều kiện để nhà thầu trực tiếp khảo sát, làm việc với chủ mỏ, sớm thống nhất phương án cung ứng với mức giá hợp lý nhất.