Dự báo thời tiết ngày 6/5: Miền Bắc nắng 33°C trước khi tái diễn mưa dông

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/5/2026

Ngày 6/5, thời tiết trên hầu khắp các khu vực đều thuận lợi khi ban ngày trời nắng, chưa nơi nào ghi nhận nắng nóng.

Theo đó, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C, chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối 7/5, Bắc Bộ tái diễn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước gồm duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm, ban ngày trời nắng ráo. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng 8-9/5 lại có thêm đợt không khí lạnh mới tác động đến thời tiết nước ta. Vì vậy, khoảng cuối tuần này, miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa dông và lại đối mặt với nguy cơ tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/5/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.