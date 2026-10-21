Không bia rượu vẫn gan nhiễm mỡ nặng: Bất ngờ từ cốc nước cam ép mỗi ngày

(VTC News) -

Đến viện khám, người đàn ông được chẩn đoán gan nhiễm mỡ mức độ nặng dù không béo phì, không uống rượu bia và duy trì tập thể dục đều đặn. Khai thác thói quen sinh hoạt, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh mạch máu Việt Nam phát hiện người này thường xuyên uống nước cam ép thay nước lọc mỗi ngày.

Theo bác sĩ Mạnh, nước ép trái cây chứa đường tự nhiên, trong đó có fructose. Khác với glucose, fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi lượng đường nạp vào vượt quá nhu cầu sử dụng của cơ thể, gan có thể chuyển phần năng lượng dư thừa thành chất béo. Nếu tình trạng này kéo dài, mỡ tích tụ trong tế bào gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, kể cả ở người có cân nặng bình thường.

Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc theo phác đồ, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống, loại bỏ các loại đồ uống ngọt và chuyển sang uống nước lọc. Trường hợp này cho thấy cân nặng bình thường, không sử dụng rượu bia hay tập luyện thường xuyên cũng không đồng nghĩa với việc gan hoàn toàn khỏe mạnh.

Nước ép trái cây chứa đường tự nhiên, trong đó có fructose. (Ảnh minh hoạ)

Gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe hoặc xét nghiệm vì nguyên nhân khác. Nếu mỡ tiếp tục tích tụ, bệnh có thể tiến triển thành viêm gan, gây tổn thương tế bào gan và dẫn đến xơ hóa. Tình trạng này còn liên quan đến các rối loạn chuyển hóa như tiểu đường type 2, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Bác sĩ khuyến cáo không nên dùng nước ép trái cây thay nước lọc, đặc biệt với lượng lớn mỗi ngày. Dù cung cấp vitamin và khoáng chất, nước ép vẫn chứa đường và năng lượng, trong khi việc uống ở dạng lỏng có thể khiến một người tiêu thụ nhiều đường hơn so với ăn trái cây nguyên quả. Người dân nên ưu tiên nước lọc, ăn trái cây nguyên miếng để bổ sung chất xơ, đồng thời hạn chế nước ngọt và trà sữa.

Với người được chẩn đoán gan nhiễm mỡ, việc thay đổi lối sống cần đi kèm thăm khám để đánh giá mức độ tổn thương gan. Người bệnh nên kiểm tra đường huyết, men gan và các chỉ số liên quan theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc được quảng cáo có tác dụng giải độc hoặc bổ gan khi chưa rõ thành phần và hiệu quả.