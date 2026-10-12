Người bệnh 49 tuổi thêm cơ hội ghép thận sau 3 năm lọc máu tại PhenikaaMec

(VTC News) -

Kháng thể kháng HLA cao, thêm thách thức trong chuẩn bị ghép thận

Với người mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng và phải phụ thuộc vào các phương pháp điều trị thay thế thận, ghép thận thường được kỳ vọng như một cơ hội để hướng tới cuộc sống chủ động và ổn định hơn.

Tuy nhiên, để đi đến được ca ghép phù hợp, người bệnh phải trải qua một hành trình đánh giá và chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó không ít trường hợp còn phải đối mặt với những trở ngại về miễn dịch.

Với người bệnh Đ.T.A (49 tuổi, Hải Phòng), sau 3 năm duy trì lọc máu chu kỳ đã có cơ hội chờ ghép thận. Tuy nhiên, quá trình đánh giá cho thấy hành trình này không đơn giản khi người bệnh có nhiều yếu tố cần được kiểm soát, gồm tiền sử sỏi thận hai bên từng phẫu thuật, tăng huyết áp và cường cận giáp thứ phát.

Đặc biệt, kết quả xét nghiệm miễn dịch ghi nhận mức kháng thể kháng HLA cao. Đây là yếu tố yếu tố làm tăng nguy cơ thải ghép và thu hẹp phạm vi nguồn thận tương thích.

TS.BS Hoàng Anh Trung thăm khám trước khi đưa ra phác đồ điều trị cho người bệnh Đ.T.A.

Tiếp nhận ca bệnh, TS.BS Hoàng Anh Trung - Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) - cho biết: “Ở người bệnh mắc bệnh thận giai đoạn cuối có định hướng ghép thận, mỗi yếu tố bất lợi đều cần được nhận diện và kiểm soát phù hợp. Đặc biệt với người bệnh có mức độ mẫn cảm miễn dịch cao, kế hoạch điều trị cần được xây dựng dựa trên đặc điểm riêng, theo dõi đáp ứng và điều chỉnh qua từng giai đoạn”.

DFPP - thêm một giải pháp trong chiến lược giảm mẫn cảm

Sau khi hội chẩn và đánh giá các chỉ số liên quan, ê-kíp điều trị chỉ định lọc huyết tương kép DFPP (Double Filtration Plasmapheresis) cho người bệnh Đ.T.A.

Điểm đặc biệt của DFPP nằm ở cơ chế lọc qua hai quả lọc liên tiếp. Trước tiên, máu được xử lý để tách phần huyết tương khỏi các tế bào máu. Huyết tương sau đó được đưa qua quả lọc thứ hai, nơi các phân tử có trọng lượng phân tử lớn - chủ yếu là immunoglobulin và phức hợp miễn dịch - được giữ lại, trong khi albumin và các thành phần thiết yếu được hoàn trả về tuần hoàn.

Lọc huyết tương kép được lựa chọn điều trị cho người bệnh Đ.T.A.

Với trường hợp Đ.T.A, sau khi thực hiện DFPP, người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và đánh giá lại các chỉ số miễn dịch theo kế hoạch. Kết quả theo dõi là căn cứ để ê-kíp xác định hướng xử trí tiếp theo, từng bước chuẩn bị cho hành trình ghép thận.

“Với những trường hợp có kháng thể cao, chúng tôi không xem DFPP là một giải pháp độc lập. Điều quan trọng là xác định kỹ mục tiêu điều trị, theo dõi các chỉ số sau can thiệp và từ đó đưa ra quyết định tiếp theo phù hợp với diễn biến của từng người bệnh”, TS.BS Hoàng Anh Trung cho biết thêm.

Khoa Thận PhenikaaMec: Mở rộng lựa chọn điều trị cho người mắc bệnh thận mạn tính

Bệnh thận mạn giai đoạn cuối là một hành trình điều trị lâu dài. Bên cạnh lọc máu, người bệnh cần được theo dõi biến chứng, kiểm soát bệnh lý đi kèm và lựa chọn phương pháp điều trị thay thế thận phù hợp với từng giai đoạn.

Tại Khoa Thận nhân tạo PhenikaaMec, người bệnh được tiếp cận nhiều phương pháp như thận nhân tạo chu kỳ, lọc màng bụng và HDF-online. Với những trường hợp có chỉ định chuyên sâu, khoa triển khai các kỹ thuật như lọc huyết tương kép DFPP, lọc máu hấp phụ, lọc máu ban đêm và lọc máu tăng liều.

Hệ thống máy thận nhân tạo HDF Online 5008S của Fresenius Medical Care, Surdial 55 Plus cùng hệ thống xử lý nước RO trực tiếp của Nipro được đầu tư phục vụ quá trình điều trị, góp phần bảo đảm các yêu cầu về vận hành và theo dõi người bệnh lọc máu.

Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tại Khoa Thận nhân tạo PhenikaaMec.

Đằng sau mỗi ca bệnh là sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, các bác sĩ, điều dưỡng tận tình cùng người bệnh đi qua từng giai đoạn của hành trình điều trị. Từ đánh giá tình trạng sức khỏe, kiểm soát bệnh lý đi kèm, theo dõi các chỉ số miễn dịch đến cân nhắc những phương pháp chuyên sâu, mỗi quyết định đều được xây dựng dựa trên đặc điểm và mục tiêu điều trị của từng người bệnh.

Tiếp nối tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec liên tục cập nhật các giải pháp y khoa hiện đại; kiến tạo giá trị thông qua môi trường chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm; hướng tới hành trình chăm sóc sức khỏe bền vững.