Gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ, bệnh nào đáng lo hơn?

(VTC News) -

Gan nhiễm mỡ là gì?

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, gan nhiễm mỡ là tình trạng dư thừa mỡ trong gan. Bình thường lượng mỡ giới hạn cho phép trong gan là khoảng 5 – 10%. Khi lượng mỡ trong gan này tích tụ trên 10% thì được gọi là gan nhiễm mỡ. Những người bệnh ở mức độ nặng thì có thể chiếm hơn 50% trọng lượng của gan.

Phần lớn, bệnh nhân gan nhiễm mỡ biết được tình trạng bệnh của mình khi kiểm tra sức khỏe. Các dấu hiệu của bệnh không rõ ràng, nhất là ở những giai đoạn đầu của bệnh.

Nguyên nhân chính dẫn đến gan nhiễm mỡ là do chế độ ăn uống không lành mạnh, thường sử dụng rượu bia, thức ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ… Ngoài ra, người mắc bệnh tiểu đường, béo phì, viêm gan siêu vi, rối loạn mỡ máu cũng có khả năng bị gan nhiễm mỡ cao hơn so với người bình thường.

Gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ đều tiềm ẩn biến chứng nặng nề

Gan nhiễm mỡ được chia ra làm 3 cấp độ. Theo cấp độ tăng dần mà lượng mỡ trong gan cũng tăng dần và độ nguy hiểm của bệnh cũng tăng dần. Theo các chuyên gia, gan nhiễm mỡ tuy là bệnh tương đối lành tính, ít nguy hại cho sức khỏe nhưng nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng gây viêm, xơ gan và thậm chí là ung thư gan.

Máu nhiễm mỡ là gì?

Máu nhiễm mỡ hay còn được gọi là bệnh mỡ máu cao, bệnh rối loạn lipid máu hiểu đơn giản là tính trạng dư thừa mỡ trong máu. Trong máu vốn có một tỷ lệ mỡ nhất định, được đánh giá bởi các chỉ số xét nghiệm cholesterol, triglycerid… nhưng khi chỉ số này sẽ cao hơn mức cho phép thì đó chính là máu nhiễm mỡ.

Cũng giống như bệnh gan nhiễm mỡ, nguyên nhân gây ra tình trạng máu nhiễm mỡ có thể đến từ chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc lá; bệnh béo phì, lười vận động; yếu tố di truyền; ảnh hưởng từ các bệnh lý khác.

Máu nhiễm mỡ không có triệu chứng rõ ràng nên người bệnh thường khó nhận biết. Nhiều trường hợp người bệnh chỉ phát hiện ra mình bị máu nhiễm mỡ khi khám sức khỏe định kỳ hoặc bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng. Đặc biệt, bệnh mỡ máu cao ở người trẻ tuổi thường diễn biến thầm kín, khó nhận biết hơn bệnh mỡ máu cao ở người già.

Theo số liệu tổng hợp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm bệnh máu nhiễm mỡ đã cướp đi sinh mạng của hơn 18 triệu người trên thế giới và là nguyên nhân chính dẫn tới các bệnh tim mạch. Cho đến nay, tỷ lệ mắc bệnh cũng như tử vong do căn bệnh này vẫn không ngừng tăng lên qua các năm.

Gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ bệnh, nào đáng lo hơn?

Các chuyên gia cho biết, gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ thường không tồn tại độc lập mà có mối liên hệ chặt chẽ. Người mắc bệnh này rất dễ đồng thời gặp bệnh còn lại. Xét về mức độ nguy hiểm, máu nhiễm mỡ có thể gây ra các biến chứng cấp tính, đe dọa tính mạng nhanh chóng như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, gan nhiễm mỡ tiến triển chậm hơn nhưng lại âm thầm dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về lâu dài như xơ gan, ung thư gan.

Vì vậy, thay vì so sánh bệnh nào nguy hiểm hơn, các chuyên gia nhấn mạnh cả hai đều cần được phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, tăng cường vận động và khám sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ biến chứng từ hai căn bệnh phổ biến này.