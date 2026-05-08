Đặc quyền làm chủ nhịp sống của cư dân Prime Garden - The Parkland

(VTC News) -

Chuỗi tiện ích tạo nên trải nghiệm sống hoàn chỉnh

Khảo sát Deloitte Global Gen Z & Millennial Survey 2024 cho thấy 6/10 Gen Z và Millennials xếp “work-life balance” là yếu tố hàng đầu khi lựa chọn lối sống. Báo cáo Emerging Trends in Real Estate (PwC & ULI, 2024) cũng chỉ ra, tiện ích nội khu và không gian xanh đang vươn lên top 3 yếu tố quyết định việc lựa chọn nơi an cư của khách hàng, đặc biệt với những người dưới 40 tuổi tại châu Á – Thái Bình Dương.

Tại cửa ngõ The Parkland, thuộc dự án Imperia Ocean City (Vinhomes Ocean Park 2), 3 cụm tòa Prime Garden được hình thành từ chính tư duy đó. Không đơn thuần là một khu nhà ở được bổ sung tiện ích như thường thấy, Prime Garden là một hệ tiện ích hoàn chỉnh, nơi mỗi trải nghiệm được đan cài, kết nối để tạo thành một cấu trúc sống liền mạch, vận hành theo nhịp sống của cư dân.

Chính cách tổ chức không gian này cũng mở ra một cách hiểu mới về "đặc quyền" của người trẻ hiện nay. Nếu trước đây đặc quyền thường gắn với vị trí hay giá trị vật chất, thì tại Prime Garden, đó là khả năng tiếp cận mọi nhu cầu trong tầm tay mà không cần đánh đổi thời gian để tìm trải nghiệm ở những điểm rời rạc. Và trên hết, là cảm giác mỗi ngày đều có thể được lấp đầy theo cách riêng, ngay khi ở nhà.

Khái niệm "ở nhà" cũng được mở rộng để phù hợp với chất sống trẻ. Không gian sống không chỉ là nơi để trở về sau một ngày làm việc mà còn là nơi diễn ra phần lớn các hoạt động trong ngày, gắn với sự phát triển và hình thành lối sống của cộng đồng cư dân. Họ cần một môi trường có thể “ôm trọn” mọi nhu cầu, để giảm thiểu việc di chuyển và tối ưu hóa thời gian.

Dù là “ở nhà”, cư dân tại Prime Garden vẫn có thể nuôi dưỡng thói quen cũng như sở thích cá nhân.

Prime Garden không cố gắng làm mọi thứ trở nên nhanh hơn. Thay vào đó, mọi tiện ích trở nên gần hơn, thuận tiện và dễ dàng tiếp cận hơn. Điểm nổi bật của Prime Garden nằm ở cách hệ tiện ích được tổ chức như một cấu trúc đa tầng, thay vì phân tán rời rạc. Hơn 20 tiện ích ngoài trời được bố trí theo một trục trải nghiệm liên hoàn, tạo nên sự chuyển tiếp giữa các hoạt động và lấp đầy không gian sống.

Các lớp tiện ích lan tỏa theo nhiều hướng với sự xuất hiện của khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, khu gym ngoài trời, khu vực BBQ, công viên chủ đề, suối nhiệt đới… tạo thành một mạng lưới mềm, linh hoạt mà gắn bó. Điều này giúp Prime Garden hình thành một nhịp sống gia đình cân bằng, nơi mỗi thành viên đều có “khoảng riêng” nhưng vẫn nằm trong một tổng thể kết nối.

Ở lớp tiện ích trong nhà, Prime Garden tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm bằng những không gian chuyên biệt như phòng golf 3D, music room, phòng đa năng hay studio yoga, dance. Đây là những lựa chọn mang tính cá nhân hóa cao, cho phép cư dân được sống trọn với sở thích của mình.

Những căn nhà được “nuôi dưỡng” bởi thiên nhiên

Điểm nổi bật đầu tiên của Prime Garden nằm ở tỷ lệ dành cho thiên nhiên: hơn 60% diện tích được giữ cho cây xanh và tiện ích, với lõi sinh thái là công viên trung tâm và hồ cảnh quan rộng 3,6ha, vượt xa khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2017) về diện tích xanh tối thiểu 9m²/cư dân đô thị. Lớp giữa là các tuyến dạo bộ, cầu cảnh quan và khu chức năng ngoài trời. Sau cùng là những khoảng xanh nhỏ hơn, len lỏi vào từng cụm tiện ích để sắc xanh trải dài và không bị ngắt quãng bởi các khối nhà.

Đặc biệt, hệ cây xanh hơn 100 loài tại đây không chỉ phục vụ cảnh quan, mà còn mang giá trị sức khỏe được khoa học chứng minh với khả năng giảm rõ rệt nồng độ cortisol – hormone gây stress. Khi di chuyển, cư dân không rời khỏi thiên nhiên mà luôn được bao bọc ở đó, dù là đang vận động, nghỉ ngơi hay làm việc.

Những lớp tiện ích xanh trải dài và bao phủ không gian sống tại Prime Garden.

Những yếu tố tưởng chừng nhỏ ấy lại tạo nên sự khác biệt trong nhịp sống, để mỗi ngày tại Prime Garden trở nên nhẹ hơn, thoáng hơn. Hệ tiện ích tại đây không quá ồn ào nhưng đủ để giữ một nhịp sống sôi động. Không dàn trải nhưng được tính toán để phục vụ đúng nhu cầu.

Đặc biệt, chính sách mua bán linh hoạt là điểm cộng giúp nhiều cư dân trẻ dễ dàng tiếp cận được với Prime Garden. MIK Group kích hoạt loạt ưu đãi liên hoàn theo từng giai đoạn: lãi suất 0% từ thời điểm giải ngân đến khi bàn giao (dự kiến quý 1/2029), tiếp đó cố định lãi suất 6,8%/năm trong 2 năm sau đó. Song song là chính sách ân hạn nợ gốc 60 tháng với tổng chiết khấu lên đến 20%.

Để hành trình tìm hiểu trở nên rõ ràng hơn, MIK Group tổ chức sự kiện giới thiệu chính sách của The Parkland vào ngày 09/05/2026 tại Daewoo Hanoi Hotel (360 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội). Tại đây, khách hàng sẽ được phân tích cấu trúc chính sách theo từng nhu cầu sở hữu, cập nhật quỹ căn mới nhất và lắng nghe tư vấn chuyên sâu để lựa chọn phương án tài chính phù hợp.