Tin thế giới hôm nay 24/10: Mỹ có thể nối lại không kích Iran ngay cuối tuần này

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 23/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ có thể nối lại các cuộc không kích Iran ngay cuối tuần này, Tehran công bố cơ sở sản xuất UAV dưới lòng đất, Thủ tướng Israel cảnh báo nguy cơ bị trừng phạt quốc tế và bão Champi gây thiệt hại nghiêm trọng tại Đài Loan (Trung Quốc).

Đại sứ Mỹ tiết lộ thời điểm Washington tấn công Iran

Một đặc phái viên Mỹ cho biết Washington có thể tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay cuối tuần này, trước khi diễn ra bầu cử giữa kỳ.

“Liệu có thể xảy ra một cuộc không kích vào cuối tuần này hay không? Hoàn toàn có thể”, ông Tom Barrack, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm đặc phái viên phụ trách vấn đề Syria, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast Mario Nawfal.

Ông Tom Barrack, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm đặc phái viên phụ trách vấn đề Syria. (Ảnh: AP)

“Tổng thống Donald Trump thể hiện quan điểm rất rõ ràng. Ông ấy cởi mở, sẵn sàng và luôn tạo điều kiện để đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã ngồi vào bàn đàm phán trong suốt nhiều tháng qua”, ông Barrack nói trong cuộc phỏng vấn khi đang có chuyến thăm khu vực Vùng Vịnh.

Tổng thống Trump cũng phát tín hiệu sẵn sàng nối lại các cuộc không kích sau thời gian dài bế tắc trong nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, trước đó ông từng tuyên bố chiến dịch quân sự sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào ngày 3/11.

Iran hé lộ cơ sở sản xuất UAV dưới lòng đất

Theo NDTV, truyền hình nhà nước Iran phát sóng đoạn video được cho là ghi lại hoạt động tại một cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) dưới lòng đất. Hình ảnh được công bố nhân chuyến thị sát của Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami, trong bối cảnh Tehran tiếp tục tăng cường năng lực quân sự sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

“Chúng tôi bảo đảm với người dân Iran rằng quân đội đang ở trong trạng thái tốt”, ông Hatami tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh tinh thần của các quân nhân vẫn ở mức cao và lực lượng này đang tiếp tục sản xuất những trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Máy bay không người lái Arash-3 của Iran. (Ảnh chụp màn hình)

Đề cập chiến lược phát triển UAV của quân đội Iran, đặc biệt là dòng Arash, ông Hatami cho biết một phần đáng kể trang thiết bị của lực lượng này được thiết kế xoay quanh các hệ thống không người lái, nhằm bảo đảm khả năng tác chiến hiệu quả.

Trả lời phóng viên truyền hình nhà nước, Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami cho biết nước này đang mở rộng các trung tâm sản xuất, với sự hỗ trợ của hệ thống cơ sở hạ tầng tốt và các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Theo chính phủ Mỹ, trước khi xung đột bùng phát, Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông, trong đó có những loại được trang bị đầu đạn chùm, gây nhiều khó khăn cho các hệ thống phòng không trong việc đánh chặn.

Bên cạnh đó, Iran còn có ngành công nghiệp sản xuất UAV phát triển mạnh. Trước xung đột, nước này được đánh giá có khả năng sản xuất khoảng 10.000 UAV mỗi tháng, trong đó nổi bật là dòng UAV tự sát Shahed mang thuốc nổ.

Thủ tướng Israel cảnh báo đối mặt với trừng phạt

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 23/10 tuyên bố Israel cần chuẩn bị đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi chuẩn bị một mô hình kinh tế thay thế.

“Cần hiểu rằng chúng ta có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng”, ông Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình kinh tế Channel 10.

“Chúng ta cần chuẩn bị một nền kinh tế có khả năng vượt qua những biện pháp trừng phạt đó, và tôi cũng đang thực hiện công việc này”, ông nói thêm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Khi được hỏi liệu giải pháp đó có liên quan đến blockchain, hệ thống kỹ thuật số phi tập trung không phụ thuộc vào các cơ quan quản lý trung ương, Thủ tướng Israel cho biết đây cũng là một phương án. Ông tiết lộ đã yêu cầu các cố vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ này.

Những phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Anh và 11 quốc gia phương Tây khác công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư của Israel tại Bờ Tây.

Các biện pháp này được áp dụng nhằm phản đối làn sóng tấn công của những người định cư Israel nhằm vào người Palestine, cũng như hoạt động xây dựng khu định cư quy mô lớn được chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu phê duyệt.

Bão Champi quét qua Đài Loan, 1 người thiệt mạng

Theo hãng tin Reuters, bão Champi quét qua Đài Loan (Trung Quốc) ngày 24/10, gây mưa lớn, gió mạnh và thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Cơ quan chức năng xác nhận một người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương, trong khi hàng trăm nghìn hộ gia đình bị mất điện và hàng trăm chuyến bay phải hủy bỏ.

Từng đạt cấp siêu bão và là một trong những cơn bão mạnh nhất tại Thái Bình Dương trong năm nay, Champi đang suy yếu. Tuy nhiên, theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (CWA), cơn bão vẫn gây ra những đợt gió giật với tốc độ khoảng 126 km/h tại khu vực gần tâm bão.

Bão Champi đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters)

Theo CWA, tâm bão nằm cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 170 km về phía đông bắc, sau khi quét qua khu vực ven biển phía đông bắc của huyện Nghi Lan vào sáng sớm 24/10.

Khoảng nửa đêm, tâm bão bất ngờ chuyển hướng xuống phía nam, di chuyển sát đường bờ biển Nghi Lan trước khi tạo thành một vòng xoáy hiếm gặp ngoài khơi rồi đổi hướng, tiến về phía bắc và rời xa hòn đảo.

Tại một số khu vực ven biển, gió giật đạt tốc độ 227 km/h, làm đổ các đường dây điện và thổi bay nhiều viên ngói trên mái nhà.

Theo dự báo đường đi, bão Champi sẽ chuyển hướng lên phía bắc, di chuyển dọc vùng ven biển Trung Quốc trước khi tiến đến khu vực miền nam Nhật Bản.