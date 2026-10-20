Video: Thót tim cảnh động cơ máy bay phun lửa ngay trước khi cất cánh

(VTC News) -

Khoảnh khắc động cơ máy bay phun lửa trước khi cất cánh tại sân bay Lima.

Ngày 19/10, tại sân bay quốc tế Jorge Chavez ở thủ đô Lima của Peru, chiếc máy bay Airbus A320-214 của hãng hàng không LATAM Airlines đang dừng trên đường băng để chờ cất cánh thì bất ngờ gặp sự cố. Lửa phát ra từ động cơ bên trái và bén vào cánh chính phi cơ.

Lực lượng cứu hỏa sân bay lập tức có mặt tại hiện trường và dập tắt ngọn lửa, đồng thời hành khách được sơ tán khỏi máy bay như một biện pháp phòng ngừa. Không rõ số người có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra vụ cháy.

Hãng hàng không LATAM Airlines mô tả đây là “sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến”. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Video quay tại sân bay cho thấy động cơ bên trái máy bay phun ra luồng lửa dữ dội, trong khi tổ lái phát thông điệp khẩn cấp “mayday”. Sau đó, ngọn lửa được dập tắt, có thể do tổ lái kích hoạt hệ thống chữa cháy hoặc tắt động cơ nhưng một phần cánh và càng đáp vẫn bị bén lửa.

Hành khách có mặt trên chuyến bay kể lại phi công thông báo cất cánh và động cơ khởi động ngay trước khi đám cháy bắt đầu. Cơ trưởng sau đó thông báo với những người trên máy bay rằng việc cất cánh bị hủy bỏ do sự cố xảy ra với càng đáp bên trái.

Hãng hàng không LATAM Airlines thông tin thêm họ đang hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng và sắp xếp chuyến bay thay thế. Máy bay sẽ được kiểm tra kỹ thuật để xác định nguyên nhân sự cố. Giới chức sân bay cho biết hoạt động vẫn diễn ra bình thường sau sự cố.

Theo Air Data News, máy bay gặp sự cố mang số đăng ký CC-BFS, thuộc dòng Airbus A320-214, được chế tạo năm 2013 và sử dụng hai động cơ CFM International CFM56-5B4/3 do liên doanh Mỹ - Pháp sản xuất.