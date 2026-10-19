Bị đe dọa đánh bom giữa không trung, máy bay chở khách Israel hạ cánh khẩn cấp

(VTC News) -

Đài Truyền hình Quốc gia Bulgaria BNT đưa tin chuyến bay khởi hành từ Tel Aviv (Israel) đi Vienna chở 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Sofia của Bulgaria, sau khi nhận được thông báo đe dọa có bom.

Theo báo cáo, mối lo ngại về an ninh bắt nguồn từ vật thể khả nghi trên khoang máy bay. Máy bay được cho là phát tín hiệu khẩn cấp. Hành khách có mặt trên chuyến bay cho biết tình trạng khẩn cấp xuất phát từ báo cáo nặc danh về việc có bom trên máy bay.

Máy bay của hãng hàng không Austrian Airlines trên đường băng. (Ảnh: Moshe Shai)

Sau đó, Không quân Bulgaria điều động một tiêm kích MiG-29 xuất kích để hộ tống máy bay chở khách theo đúng quy trình phản ứng khẩn cấp tiêu chuẩn.

Và ngay sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống Sofia, khoảng 30 phút kể từ thời điểm phát hiện lời đe dọa, giới chức trách ngay lập tức kiểm tra an ninh toàn bộ máy bay.

Đại diện hãng hàng không Austrian Airlines thông tin: “Ngay sau khi quá trình khám xét máy bay hoàn tất, các hành khách sẽ được hỗ trợ đặt lại vé trên các chuyến bay thay thế trong thời gian sớm nhất”.

Hiện tại, Bulgaria đã lập ban chỉ đạo khủng hoảng và các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 3 tuần sau khi một cơ phó trên chuyến bay của Flydubai đến Tel Aviv cố gắng đâm máy bay xuống đất trong vụ tấn công khủng bố nhưng đã bị cơ trưởng và một số hành khách người Israel ngăn chặn.

​Theo hãng tin Reuters, khi máy bay đang trong hành trình, cơ phó (được Israel xác định là công dân Oman) đã bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào cơ trưởng Machchhar. Kẻ tấn công rắp tâm chiếm quyền kiểm soát, định lao chiếc phi cơ chở khoảng 180 hành khách xuống mặt đất để tạo ra một vụ thảm sát.

Chiếc máy bay đã rơi tự do hơn 5.000m chỉ trong 1 phút, khiến toàn bộ khoang hành khách chìm trong sự hoảng loạn tột độ.

Trong quá trình thẩm vấn tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cơ phó này cho biết anh ta lên kế hoạch về vụ tấn công ngay cả trước khi được Flydubai tuyển dụng.

Danh tính cơ phó được xác định là Hamam al-Hammami - công dân Oman, có ý định đâm máy bay xuống sân bay quốc tế Ben Gurion và anh ta từng bay đến Israel.