Khoảnh khắc cao ốc Kenya sập như phim thảm họa, 10 tầng bê tông chồng lên nhau

(VTC News) -

Tòa nhà cao tầng ở Kenya đổ sập khiến nhiều người mắc kẹt. (Video: @nextra_tv/X)

Theo hãng tin AP, một tòa nhà cao tầng đang thi công bất ngờ đổ sập vào khoảng 13h ngày 23/10 (giờ địa phương) tại khu vực Eastleigh, Thủ đô Nairobi của Kenya. Vụ việc xảy ra trên tuyến phố thương mại sầm uất, nơi tập trung hàng nghìn người dân sinh sống, làm dấy lên lo ngại rằng nhiều người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tại hiện trường, hơn 10 tầng bê tông đổ chồng lên nhau. Những khối bê tông lớn cùng các thanh thép xây dựng tạo thành đống đổ nát khổng lồ, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Cảnh sát trưởng Nairobi Issa Mohamud xác nhận tòa nhà đang trong quá trình thi công. Ngay sau vụ sập, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để triển khai công tác tìm kiếm những người mất tích.

Một phụ nữ bị thương đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển tới bệnh viện điều trị. Lực lượng cứu hộ từng nghe thấy tiếng kêu cứu của một nạn nhân khác nhưng sau đó không còn nhận được phản hồi.

Ông Mohamud cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm một vụ sập do phần kết cấu còn lại của công trình đang nghiêng và tựa vào tòa nhà bên cạnh.

10 tầng bê tông đổ sập, xếp chồng lên nhau. (Ảnh: AP)

Một công nhân tên Joseph Kaula, làm nghề trát vữa tại tầng 5, kể rằng anh may mắn thoát chết trong gang tấc. Khi đang làm việc, Kaula bỗng nghe tiếng la hét và nhìn thấy nhiều đồng nghiệp chạy về phía lối ra, liên tục hô hoán rằng tòa nhà sắp đổ sập.

“Tôi là người cuối cùng chạy ra ngoài trước khi tòa nhà sập xuống. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực chìm trong bụi mù”, Kaula kể, lo ngại rằng một số đồng nghiệp của anh vẫn đang mắc kẹt dưới tầng hầm.

Trong những giờ đầu sau vụ tai nạn, hiện trường gần như không có đủ thiết bị chuyên dụng phục vụ cứu hộ. Vài giờ sau, nhóm nhân viên cứu hộ phải sử dụng những cây sào được làm từ thân cây để thăm dò đống đổ nát khổng lồ. Một máy xúc bắt đầu di chuyển những khối bê tông có cốt thép ra khỏi hiện trường. Đến tối, ít nhất hai máy xúc khác đã được điều động tới hỗ trợ.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi một số người lợi dụng hỗn loạn để cướp phá các cửa hàng lân cận. Cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay giải tán đám đông, đồng thời mở đường cho lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Các đội tìm kiếm tập trung vào tầng hầm và tầng trệt, nơi có thể còn những khoảng trống đủ để người mắc kẹt sống sót. Đáng chú ý, dù các tầng phía trên vẫn đang thi công, tầng trệt của công trình đã được cho thuê làm cửa hàng điện tử, cửa hàng thịt và cửa hàng tạp hóa.

Một số cư dân cho biết người thân của họ từng gọi điện cầu cứu ngay sau khi tòa nhà đổ sập. Tuy nhiên, các cuộc liên lạc sau đó đều không thành công. Chính quyền đã dựng một chiếc lều gần hiện trường để tiếp nhận thông tin về những người mất tích. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an toàn xây dựng tại Nairobi, nơi từng xảy ra nhiều vụ sập công trình. Các cơ quan quản lý địa phương trước đây bị chỉ trích vì không kiểm tra đầy đủ nhằm bảo đảm chủ đầu tư tuân thủ quy định an toàn và tiêu chuẩn xây dựng.

Thống đốc Nairobi Johnson Sakaja cho biết tòa nhà đã được cấp phép xây dựng nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc mở các cửa hàng kinh doanh tại tầng trệt là hành vi vi phạm pháp luật.