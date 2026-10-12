Khoảnh khắc bác sĩ trẻ nhảy lên cáng, ép tim liên tục cứu người lúc nửa đêm

(VTC News) -

Đoạn video ghi lại cảnh bác sĩ trẻ ở Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) nhảy lên cáng, liên tục ép tim cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn lúc nửa đêm đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bác sĩ Quang nhảy lên cáng ép tim liên tục cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn (Nguồn: BV Đa khoa Quang Khởi)

Thông tin về đoạn video này, đại diện Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho biết, gần 12h đêm 8/10, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân nam 60 tuổi phường Hoàng Mai) trong tình trạng ngừng tuần hoàn, toàn thân tím tái, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ trẻ Nguyễn Tuấn Quang (đang thực tập tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc) lập tức nhảy lên băng ca, ngồi cố định để liên tục ép tim ngoại lồng ngực nhằm duy trì tuần hoàn cho người bệnh.

Cả kíp trực tập trung thực hiện các biện pháp hồi sức. Trong khi bác sĩ Quang ngồi trên băng ca liên tục ép tim, những y bác sĩ còn lại khẩn trương hỗ trợ, từng phút giành giật sự sống cho người bệnh.. Sau khoảng 20 phút, người bệnh có mạch và nhịp tim trở lại, xuất hiện dấu hiệu sự sống.

Ê-kíp tiếp tục theo dõi, xử trí tình trạng sức khỏe, khi đủ điều kiện, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị và hồi sức tích cực.