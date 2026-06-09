Khiêng quan tài diễu phố ở Sóc Trăng: Bắt chủ trại hòm và 6 đồng phạm

(VTC News) -

Công an phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) vừa khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trong vụ quan tài diễu phố trên đường Lê Duẫn thuộc khu vực 10, phường Sóc Trăng.

Những bị can bị bắt giữ với cáo buộc có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tối 4/6, trước trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Các bị can đồng phạm cùng bị bắt với Nhật là Phạm Quốc Em (31 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang); Phạm Văn Lộc (48 tuổi, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long); Cổ Minh Đức (32 tuổi); Cao Văn Vẹn (25 tuổi); Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi) cùng ngụ TP Cần Thơ.

Trong đó, Lộc là người nằm trong áo quan; Khải cầm cờ; Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài.

Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài đã bị bắt. (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài 7 bị can trên, cơ quan điều tra còn xác minh, xử lý hành vi của 2 người liên quan khác, là Lý Tuyết Cương (41 tuổi, ở xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Diệu (44 tuổi, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 18h ngày 4/6, tại cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ, có tổ chức tiệc sinh nhật. Đây là lần tổ chức sinh nhật thứ 3 tại Sóc Trăng của chủ trại hòm nên được Hoàng Nhật làm với tên gọi “Đám giỗ lần thứ 3”.

Đến gần cuối buổi tiệc, có một nhóm người khiêng quan tài từ trong rạp tiệc đi ra ngoài đường gây mất an ninh trật tự.

Quá trình triệu tập chủ trại hòm Nhật Tâm lên làm việc, Hoàng Nhật trình bày vào tối 4/6, tại nơi ở số 747, đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng diễn ra tiệc sinh nhật, nhưng gọi là “đám giỗ thứ 3”. Đến cuối buổi tiệc có làm lễ bế quan, sau đó thì có người vào quan tài nằm và khiêng ra ngoài đường nhảy múa.

Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra trong thời gian khoảng 3 phút. Qua kiểm tra đoạn clip thể hiện Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản của nhóm người liên quan.

Không dừng lại ở đó, một nhóm người mặc đồng phục khiêng quan tài diễu hành ngoài đường, bên trong có người nằm. Trong quá trình di chuyển, người này thậm chí bật dậy nhảy múa cùng đám đông, gây phản cảm và thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Nhóm người khiêng quan tài di chuyển trên đường ở phường Sóc Trăng. (Ảnh cắt từ clip)

Nhóm người khiêng quan tài này đã chiếm hết một bên lòng đường. Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại và máy ảnh để quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo phường Sóc Trăng, việc chủ trại hòm trên địa bàn “quảng cáo” kinh doanh bằng cách cho người sống vào quan tài và diễu hành trên phố là có dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng”, cần được xử lý nghiêm theo pháp luật.