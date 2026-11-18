(VTC News) -

Giá trị quanh nhà ga được tạo ra như thế nào?

Tác động của đường sắt tốc độ cao lên bất động sản đã được kiểm chứng tại nhiều đô thị khu vực Đông Á. Nghiên cứu công bố trên Korea Real Estate Review năm 2019 về hai tuyến Sinbundang (đoạn Jeongja - Gwanggyo) cho thấy, giá căn hộ tại khu vực cao hơn khoảng 15% khi tuyến hoàn thành và vận hành so với giai đoạn mới đề xuất dự án.

Tổ hợp nhà ga và thương mại hiện đại ngay cửa ngõ, mở rộng khả năng kết nối và giao thương cho siêu đô thị bên vịnh kỳ quan.

Nghiên cứu cũng ghi nhận, sự phân hóa giá trị theo khoảng cách tới nhà ga trở nên rõ nét hơn hẳn khi khả năng đi lại được cải thiện.

Tại Nhật Bản, sự ra đời của tuyến đường sắt tốc độ cao Tsukuba Express nối trung tâm Tokyo với thành phố khoa học Tsukuba, rút ngắn hành trình xuống còn 45 phút, đã tạo nên cú hích rõ nét cho thị trường địa ốc dọc tuyến.

Theo dữ liệu của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, chỉ trong vòng 5 năm đầu kể từ khi tuyến tàu vận hành năm 2005, giá đất thương mại và đất ở quanh các nhà ga trọng điểm đã tăng trưởng từ 15% đến hơn 25%, kéo theo làn sóng chuyển cư mạnh mẽ của các gia đình trẻ từ lõi Thủ đô ra các đô thị vệ tinh

Bài học từ các đô thị đường sắt tại Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy, hạ tầng sẽ tạo ra biên độ tăng giá bền vững cho những tài sản nằm đúng luồng di chuyển của dòng người và đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực.

Một nhà ga sẽ phát huy hết giá trị khi xung quanh hội tụ đủ nơi ở, dịch vụ và các điểm đến hấp dẫn. Người bước xuống tàu cần lý do để nán lại; người sinh sống quanh ga cần hạ tầng kết nối để đi lại thường xuyên. Chính sự gặp gỡ của hai dòng nhu cầu ấy tạo nên nền tảng thương mại bền vững và sức hút tự thân cho khu đô thị.

Quy hoạch đồng bộ giữa các khu ở và đại tiện ích tạo nền tảng khai thác bền vững cho Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Nhà phố 60m² hội tụ trọn vẹn tiêu chí của một tài sản “nên nắm giữ”

Khi hạ tầng đã giải quyết bài toán khoảng cách, câu hỏi tiếp theo của người mua nhà là nên nắm giữ loại hình tài sản nào để vừa có thể sử dụng ngay, vừa đón trọn nhịp tăng trưởng của đô thị mới.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, câu trả lời hướng về dòng nhà phố liền kề 60m² thuộc hai khu Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1, hai khu thấp tầng mở bán đầu tiên, nằm trên các trục đại lộ huyết mạch kết nối trực tiếp với nhà ga và chuỗi tiện ích trọng điểm của siêu đô thị.

Thiết kế phân tầng rõ ràng của sản phẩm này giúp chủ sở hữu dễ dàng tách bạch công năng. Tầng trệt thông thoáng phù hợp để mở một cửa hàng bán lẻ, không gian dịch vụ hoặc văn phòng đại diện; các tầng trên giữ trọn sự riêng tư cho sinh hoạt gia đình. Nhờ đó, căn nhà có thể linh hoạt chuyển đổi mục đích sử dụng theo từng giai đoạn phát triển của đô thị cũng như nhu cầu sử dụng của gia đình.

Bên cạnh dòng khách liên vùng từ tuyến đường sắt tốc độ cao, nguồn cầu nội tại tại siêu đô thị hơn 6.200ha cũng được định hình rõ nét qua lộ trình hoàn thiện các đại tiện ích từ nay đến 2028.

Tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders hút dòng khách du lịch và gia đình; hệ thống trường học Vinschool tạo lập cộng đồng cư dân ở thực; khách sạn 6 sao Vinpearl LegendLux bổ sung tệp khách nghỉ dưỡng và công vụ cao cấp... Từng hạng mục đi vào vận hành sẽ mang tới một nhóm khách hàng riêng, giúp gia chủ chủ động lựa chọn mô hình kinh doanh sát thực tế.

Không gian nhà ở ven mặt nước hài hòa giữa cảnh quan sinh thái, công năng thương mại và hạ tầng kết nối.

Ở thời điểm hiện tại, người mua nhà phố tại Vinhomes Global Gate Hạ Long còn được trợ lực đáng kể nhờ chương trình voucher tri ân thanh toán tối đa 30% giá trị căn (áp dụng đến hết ngày 31/12/2026), kết hợp gói vay ưu đãi cố định lãi suất 4,5%/năm trong 24 tháng.

Khoảng thời gian hai năm cố định chi phí vốn đóng vai trò như một vùng đệm tài chính an toàn, khớp nhịp với chu kỳ hoàn thiện hạ tầng và đại tiện ích vào năm 2028. Phần tiền mặt được giải phóng nhờ voucher 30% giúp chủ sở hữu giữ lại nguồn ngân sách lên tới hàng tỷ đồng để hoàn thiện nội thất, chuẩn bị hàng hóa và sẵn sàng mở cửa kinh doanh ngay khi đô thị bước vào giai đoạn sầm uất.

Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, hạ tầng giao thông có thể làm thay đổi mặt bằng giá trị của cả một vùng đất, nhưng biên độ hưởng lợi của từng tài sản vẫn phụ thuộc vào vị trí, khả năng đáp ứng nhu cầu thật và chất lượng quy hoạch.

Do đó, người mua nhà nên chọn những sản phẩm dễ khai thác tại một điểm đến đủ hấp dẫn để kéo dòng người tìm đến hàng ngày, đi cùng một lộ trình tài chính chủ động trong dài hạn.