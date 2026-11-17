(VTC News) -

Vượt qua hàng nghìn ứng viên tinh nhuệ, chị Lê Phạm Tiểu My đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân “Road to the Elite 2026” - cuộc thi tìm kiếm Đại sứ thương hiệu cho dự án Vinhomes Sài Gòn Park. Bên cạnh nỗ lực của cá nhân, hành trình bứt phá của nữ môi giới trẻ là minh chứng cho chiến lược đầu tư bài bản, rèn luyện dài hạn của Vinhomes dành cho đội ngũ kinh doanh thuộc hệ thống đại lý độc quyền.

Đẳng cấp Quán quân: Liên tiếp lập cú đúp giao dịch trị giá hàng chục tỷ đồng

Chỉ 3 ngày sau khi bước lên bục cao nhất và nhận danh hiệu Quán quân Đại sứ Thương hiệu Vinhomes Sài Gòn Park, chị Tiểu My, chuyên viên kinh doanh thuộc đại lý Minh Minh Group, nhận thêm tin vui với hai giao dịch thành công, tổng giá trị lên tới 15,1 tỷ đồng.

Chuỗi chốt deal thần tốc là minh chứng cho bản lĩnh chinh phục khách hàng và uy tín của một Đại sứ thương hiệu được chủ đầu tư đào tạo, rèn luyện suốt nhiều tháng qua.

Quán quân “Road to the Elite 2026” thể hiện bản lĩnh và kỹ năng vượt trội khi tiếp tục chốt thành công 2 căn Vinhomes.

Trước đó, ngay trong thời gian diễn ra cuộc thi, Tiểu My cũng từng tạo tiếng vang khi lập cú đúp giao dịch trong một ngày với hai căn nhà phố tại đại đô thị phía Tây Bắc TP.HCM, một căn trị giá 12,8 tỷ đồng và một căn 7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vị khách hàng VIP quyết định xuống tiền nhanh chóng ngay sau khi nhìn thấy tên cô xuất hiện trong danh sách Top 20 của cuộc thi. Tiểu My tin rằng sự ghi nhận chính thức từ Vinhomes trở thành “chứng chỉ vàng” cho uy tín người tư vấn.

Với Tiểu My, “Road to the Elite 2026” ngay từ đầu không phải là cuộc thi thử sức đơn thuần, mà là cơ hội để khẳng định năng lực và xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp của chuyên viên môi giới.

“Bán hàng không nên chỉ dừng lại ở việc chốt được từng căn nhà. Nếu muốn đi xa với nghề, mỗi người cần xây dựng thương hiệu cá nhân uy tín, có kiến thức và tạo được niềm tin vững chắc với khách hàng”, Tiểu My chia sẻ.

Chuỗi giao dịch thành công liên tiếp cả trong và sau cuộc thi cho thấy, khi thương hiệu cá nhân được bồi đắp bằng sự nghiêm túc và bảo chứng từ chủ đầu tư lớn, nó sẽ chuyển hóa thành lợi thế trực tiếp trên bàn tư vấn.

Lê Phạm Tiểu My xuất sắc đăng quang Quán quân “Road to the Elite 2026” tại dự án Vinhomes Sài Gòn Park.

Môi giới tại Vinhomes: Không chỉ bán hàng mà còn được đầu tư để đi đường dài

Điểm khác biệt của “Road to the Elite 2026” nằm ở tư duy tổ chức. Thay vì chỉ đo lường bằng doanh số hay những bài kiểm tra nghiệp vụ khô khan, chương trình thiết kế lộ trình rèn luyện toàn diện các kỹ năng cốt lõi cho người làm nghề.

Cụ thể, các thí sinh lọt Top 100 được chuyên gia trực tiếp huấn luyện nghệ thuật kể chuyện về dự án, kỹ năng thuyết trình và bản lĩnh làm chủ sân khấu. Đây đều là những công cụ thực chiến giúp chuyên viên nâng cao hiệu quả khi giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

Hành trình trải nghiệm còn vươn ra ngoài biên giới. Vinhomes đài thọ toàn bộ chi phí cho Top 20 tham gia chuyến khảo sát thực tế tại Singapore - nơi có mô hình đô thị tri thức tương tự Vinhomes Sài Gòn Park. Những gương mặt xuất sắc nhất lọt Top 10 tiếp tục đặt chân đến Thâm Quyến (Trung Quốc) - biểu tượng toàn cầu phát triển công nghệ và quy hoạch đô thị hiện đại.

Với Tiểu My, chuyến đi mang lại những giá trị vượt ngoài khuôn khổ sách vở. Việc tận mắt quan sát các mô hình đô thị kiểu mẫu quốc tế giúp cô thấu hiểu tầm nhìn và năng lực kiến tạo, vận hành những đại đô thị tầm cỡ của Vinhomes. Đồng thời, cuộc thi cũng cho thấy mức độ đầu tư thực chất và phong cách “nói đi đôi với làm” của Vinhomes dành cho lực lượng bán hàng.

“Có những giá trị của dự án mà nếu chỉ đọc tài liệu hay xem hình ảnh thì rất khó cảm nhận hết. Khi được trực tiếp trải nghiệm, tôi hiểu rõ hơn tầm nhìn kiến tạo của chủ đầu tư và có thêm chất liệu sống động để chia sẻ với khách hàng. Những lời tư vấn vì thế cũng trở nên thuyết phục hơn”, nữ Quán quân bày tỏ.

Các thí sinh xuất sắc nhất được Vinhomes đài thọ chuyến khảo sát mô hình đại đô thị tại Singapore và Thâm Quyến.

Bến đỗ vững chắc để môi giới để gây dựng sự nghiệp lâu dài

Câu chuyện của Tiểu My cũng phản chiếu bức tranh về môi trường làm nghề tại hệ thống đại lý độc quyền Vinhomes. Trong bối cảnh thị trường bất động sản sàng lọc khắt khe, năng lực cá nhân là điều kiện cần, nhưng một nền tảng vững chắc mới là điều kiện đủ để môi giới đi đường dài.

Điểm tựa rõ nét nhất là chính sách hỗ trợ thu nhập cho nhân sự mới. Vinhomes “bỏ tiền túi” trả lương cứng tới 8,5 triệu đồng/tháng trong 4 tháng đầu, tạo nguồn thu nhập nền tảng giúp tân binh an tâm trong giai đoạn làm quen công việc.

Nhớ lại những ngày đầu tay không vào nghề năm 2018, Tiểu My thấu hiểu sâu sắc giá trị của khoản hỗ trợ này. Khi áp lực cơm áo được giải tỏa, người mới có đủ sự bình tâm để học sâu kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng tệp khách hàng một cách bài bản.

Song hành với chính sách hỗ trợ tài chính là văn hóa chia sẻ tại các đại lý độc quyền. Nhân sự mới được hướng dẫn trực tiếp, kèm cặp 1-1 và tiếp cận hệ thống công cụ bán hàng, dữ liệu khách hàng trên nền tảng số.

Sau khi đăng quang, chính Tiểu My cũng chủ động đảm nhận vai trò chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về dự án cho các đồng nghiệp, đặc biệt là những người mới vào nghề. Từ một nhân sự đi tìm cơ hội học hỏi, cô từng bước trở thành người truyền lửa cho thế hệ kế cận.

Chính sách hỗ trợ lương định kỳ, quỹ hàng dồi dào và văn hóa đào tạo “không giấu nghề” tại hệ thống đại lý độc quyền Vinhomes tạo bệ phóng để nhân sự an tâm gắn bó lâu dài.

Từ một chuyên viên khởi đầu với kinh nghiệm khiêm tốn đến ngôi vị Quán quân một đấu trường quy mô lớn, hành trình của Lê Phạm Tiểu My đã chứng minh sức mạnh của việc chọn đúng bến đỗ. Với những người trẻ khao khát gắn bó cùng bất động sản, hệ thống đại lý độc quyền Vinhomes không chỉ trao cơ hội bán hàng hôm nay, mà còn mở ra con đường dựng xây sự nghiệp bền vững trong tương lai.