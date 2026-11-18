(VTC News) -

Sự gắn bó bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ

Chất lượng an cư được cảm nhận qua sự thuận tiện trong sinh hoạt, khả năng đáp ứng nhu cầu của từng thành viên và những mối quan hệ tại nơi sinh sống. Việc kết nối nhà ở với không gian vận động, nghỉ ngơi và sinh hoạt góp phần hình thành nếp sống của cộng đồng cư dân. Giá trị của tiện ích vì thế gắn với nhu cầu thực tế và mức độ sử dụng hằng ngày.

Nghiên cứu dài hạn về sự phát triển của người trưởng thành do Đại học Harvard triển khai từ năm 1938 nhấn mạnh mối liên hệ giữa những quan hệ tốt đẹp với sức khỏe và hạnh phúc. Theo kết quả nghiên cứu, những người duy trì sự kết nối tích cực với gia đình, bạn bè và cộng đồng thường có mức độ hạnh phúc cao hơn, sức khỏe thể chất tốt hơn và tuổi thọ dài hơn.

Izumi Sky Fest diễn ra mỗi cuối tuần (trong tháng 11/2026), tạo cơ hội để các gia đình gặp gỡ, giao lưu và tăng sự gắn kết.

Trong phát triển đô thị, cách quy hoạch tiện ích có thể hỗ trợ sự kết nối xã hội. Khoảng cách tiếp cận, công năng và chất lượng vận hành ảnh hưởng đến mức độ tham gia của cư dân. Khi việc tập luyện, nghỉ ngơi hay đưa trẻ đến sân chơi được duy trì đều đặn, các gia đình có thêm dịp tiếp xúc, xây dựng quan hệ láng giềng.

Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, Izumi Canaria thuộc đô thị Izumi City được quy hoạch theo mô hình compound khép kín, với hệ thống an ninh nhiều lớp và kiểm soát ra vào nhằm giữ sự riêng tư cho cư dân. Cảnh quan và tiện ích được bố trí gần nhà, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vận động của nhiều thế hệ.

Hệ tiện ích nội khu được bố trí gần nhà, đáp ứng nhu cầu vận động, thư giãn và sinh hoạt của nhiều thế hệ cư dân.

Trong bán kính khoảng 200 m, hệ tiện ích gồm hồ bơi phong cách nghỉ dưỡng, sân thể thao đa năng, phòng gym và yoga, khu cà phê cùng không gian sinh hoạt chung. Người lớn tuổi có nơi vận động nhẹ, trẻ nhỏ thuận tiện tiếp cận sân chơi, còn người trưởng thành có thể duy trì việc tập luyện sau giờ làm. Khoảng cách di chuyển ngắn giúp các thành viên dễ kết hợp hoạt động riêng với thời gian sinh hoạt chung của gia đình. Những buổi tập luyện, vui chơi hay thư giãn cũng tạo thêm dịp để cư dân gặp gỡ và giao lưu.

Trong đó, Clubhouse Canaria mang phong cách Nam Âu được quy hoạch làm trung tâm sinh hoạt chung. Công trình được đưa vào vận hành cùng thời điểm phân khu bắt đầu bàn giao từ quý IV/2026, kỳ vọng trở thành điểm hẹn cho các hoạt động cộng đồng.

Cảnh quan và tiện ích phục vụ nhiều thế hệ

Bên cạnh clubhouse, tất cả các phân khu của Izumi City đều được quy hoạch với chuỗi công viên pocket đan xen, đưa những khoảng xanh đến gần hơn với đời sống thường nhật. Đây là không gian để cư dân nghỉ ngơi, vận động ngoài trời và sinh hoạt gia đình. Sự liên kết giữa công viên, lối dạo và điểm dừng chân đáp ứng nhu cầu khác nhau về độ tuổi, thể trạng. Người lớn tuổi có thể lựa chọn hình thức vận động phù hợp, trong khi cha mẹ thuận tiện đồng hành cùng trẻ.

Chuỗi công viên và không gian xanh đan xen giữa các khu nhà ở.

Với gia đình có con nhỏ, khả năng tiếp cận sân chơi và không gian xanh là một yếu tố đáng cân nhắc. Những không gian này giúp trẻ vận động, tương tác với bạn đồng lứa và thực hành kỹ năng ứng xử qua trò chơi tập thể. Cha mẹ cũng có dịp trao đổi kinh nghiệm chăm sóc con với các phụ huynh khác, mở rộng kết nối giữa các gia đình có chung mối quan tâm.

Bên cạnh nhu cầu vui chơi và giao tiếp, việc học của trẻ cũng là mối quan tâm của các gia đình khi lựa chọn nơi ở lâu dài. Tại Izumi City, quỹ đất 7ha dành cho giáo dục và lộ trình đưa hệ thống trường liên cấp Uppingham vào vận hành từ năm học 2028-2029, góp phần mang đến sự an tâm trong lựa chọn môi trường giáo dục cho con.

Từ không gian riêng tư đến không gian cộng đồng gần nhà, Izumi City tiếp cận chất lượng sống như một tổng thể gồm nơi ở, môi trường sinh hoạt và những cơ hội kết nối. Giá trị của quy hoạch vì thế còn thể hiện ở khả năng đưa con người đến gần nhau hơn qua các hoạt động thường nhật, từng bước hình thành một cộng đồng cư dân gắn bó theo thời gian.