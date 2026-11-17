(VTC News) -

Tại Kinh Đô trên đảo Vũ Yên, được ví như Vinhomes Riverside phiên bản Hải Phòng, mong muốn ấy gặp một địa thế hiếm có với những tư gia hướng thủy giữa miền cảnh quan xanh, kết nối trực tiếp trung tâm của thành phố Cảng và hệ tiện ích thượng lưu đã vận hành của đại đô thị.

Chất sống sang bắt đầu từ thế đất minh đường hướng thủy

Trong quan niệm Á Đông, thế đất minh đường hướng thủy thường được xem là biểu tượng của sự hanh thông, sung túc. Tại Kinh Đô, phân khu vừa ra mắt tại Vinhomes Royal Island, tinh thần ấy được thể hiện qua một miền biệt thự ven sông có ngôn ngữ cảnh quan riêng, gợi nhắc phong cách sống sinh thái đẳng cấp từng làm nên dấu ấn của Vinhomes Riverside tại Hà Nội.

Kinh Đô sở hữu thế đất minh đường hướng thủy lý tưởng để dựng xây cơ ngơi, cùng vị trí kết nối thuận tiện để các gia đình luôn gần gũi với những điều thân thuộc của đất Cảng.

Nếu một số phân khu khác của Vinhomes Royal Island lựa chọn bãi cát sau nhà để tái hiện không khí nghỉ dưỡng biển, Kinh Đô tạo dấu ấn bằng những dải taluy cỏ xanh trải dài bên mặt nước.

Từ thềm nhà, tầm mắt mở qua triền cỏ, hướng ra dòng sông tự nhiên rộng thoáng. Các lớp cảnh quan nối tiếp nhau tạo chiều sâu cho không gian sống, đem đến cảm giác thư thái của một tư gia ven sông giữa lòng đô thị.

Độ mở mặt nước là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Chiều rộng mặt sông phía sau các biệt thự trung bình khoảng 35m, tại những góc sông thoáng có thể lên gần 70m. Khoảng không gian rộng mở này giúp cảnh quan luôn có sự biến chuyển theo ánh sáng và thời điểm trong ngày.

Buổi sớm, nắng chạm triền cỏ; khi chiều xuống, sắc trời in trên mặt nước, đem đến những trải nghiệm khác biệt ngay từ hiên nhà.

Với những gia đình coi trọng giá trị an cư lâu dài, thế đất đẹp còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài phong thủy. Đó là nơi ông bà có thể tận hưởng tuổi già trong không gian yên bình, con trẻ lớn lên giữa thiên nhiên và các thế hệ luôn có một chốn chung để trở về.

Triền cỏ và khoảng mở mặt sông tạo cảnh quan và trải nghiệm sống khác biệt cho những tư gia hướng thủy tại Kinh Đô.

Giá trị sống tại Kinh Đô tiếp tục mở rộng ra ngoài khuôn viên tư gia nhờ công viên ven sông rộng khoảng 3,8ha, trải dài 1,6km, với lối dạo qua các vườn cây và những điểm nghỉ hướng nước. Cùng với hai bể bơi nội khu và công viên thể thao đa dạng bộ môn, hệ tiện ích này tạo điều kiện để cư dân duy trì nhịp sống nghỉ dưỡng, vận động và thư giãn mỗi ngày.

Hai nhịp cầu mở lối, một miền riêng tư để trở về

Với người thành đạt, vị trí của một cơ ngơi cần đáp ứng đồng thời hai nhu cầu tưởng chừng đối lập, vừa thuận tiện cho công việc, giao thương và vừa đủ riêng tư để tận hưởng cuộc sống gia đình.

Kinh Đô sở hữu lợi thế hiếm có khi là phân khu duy nhất tại Vinhomes Royal Island tiếp giáp trực tiếp cả cầu Hoàng Gia và cầu Vũ Yên, kết nối trung tâm Hải Phòng hiện hữu và trung tâm hành chính mới tại Thủy Nguyên.

Lợi thế ấy giúp chủ nhân Kinh Đô linh hoạt tiếp cận hai cực phát triển của thành phố, thuận tiện cho những cuộc gặp gỡ, công việc và các mối quan hệ đã gắn bó lâu năm với đất Cảng.

Từ cửa ngõ phân khu, hệ thống đường nội khu tiếp tục đưa cư dân tới các tiện ích thượng lưu đã vận hành trên toàn đại đô thị, đưa nhịp sống sôi động của thành phố đảo vào tầm tiếp cận mà vẫn giữ được khoảng lùi cần thiết cho không gian riêng.

Cầu Hoàng Gia và cầu Vũ Yên mở hai hướng kết nối từ Kinh Đô, đưa nhịp phố và các điểm đến trên đảo vào tầm tiếp cận của cư dân.

Ngay kế cận Kinh Đô là Vincom Mega Mall Royal Island, phòng khám Vinmec, phố đi bộ ven sông, trường liên cấp Vinschool (dự kiến tuyển sinh từ mầm non đến THPT từ năm học 2027-2028).

Cùng với sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền, VinWonders… hệ sinh thái này tạo nên lựa chọn phong phú cho nhiều thế hệ trong gia đình, từ học tập, mua sắm, chăm sóc sức khỏe đến thể thao và tận hưởng thời gian bên nhau.

Trên quy mô khoảng 65ha, phần lớn Kinh Đô được quy hoạch theo mô hình khu đóng VIP, hướng tới cộng đồng cư dân đề cao sự riêng tư và an ninh. Cách tổ chức không gian này tạo nên sự chuyển tiếp rõ ràng giữa nhịp sống sôi động bên ngoài và miền an cư tĩnh tại bên trong.

Sau một ngày làm việc hay những cuộc gặp gỡ, chủ nhân có thể trở về với nhịp sống riêng, từ một buổi bơi tại bể bơi nội khu, dạo bước bên sông đến những giờ phút quây quần trong tư gia.

Một cơ ngơi có giá trị lâu dài cần hội tụ những điều không dễ tìm thấy cùng lúc, từ thế đất đẹp, cảnh quan sinh thái, kết nối thuận tiện đến không gian đủ riêng tư cho gia đình.

Ở Kinh Đô, hai cây cầu mở lối đến nhịp phát triển của Hải Phòng, còn dòng sông và những triền cỏ xanh giữ lại khoảng bình yên phía sau mỗi căn nhà. Đó là nơi một gia đình có thể sống trọn với hiện tại, đồng thời vun đắp những ký ức và giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.