An Gia sắp ra mắt dự án The Gió Heights

(VTC News) -

Dự án nằm trên trục đường Bùi Hữu Nghĩa, có quy mô 2 tòa tháp cao 30 tầng, đang được tổng thầu Hòa Bình triển khai thi công kết cấu phần ngầm.

Phối cảnh dự án The Gió Heights.

Theo đại diện An Gia, sau thành công của dự án The Gió Riverside, công ty tiếp tục triển khai và dự kiến ra mắt dự án The Gió Heights trong năm 2027. Dự án “kế thừa” các giá trị của dòng sản phẩm căn hộ ven sông do An Gia phát triển như The Gió Riverside, Sky89, River Panorama, Skyline, Riverside..., đồng thời, được hoàn thiện và nâng cấp chất lượng tiện ích - dịch vụ, không gian sống.

“Chúng tôi kỳ vọng khi ra mắt thị trường, The Gió Heights sẽ mang đến cho khách hàng, các gia đình trẻ những sản phẩm giá trị, đáp ứng nhu cầu ở thực tại TP Đồng Nai và TP.HCM”, đại diện An Gia chia sẻ.

Mới đây nhất, The Gió Heights được vinh danh là Dự án căn hộ có tầm nhìn sông xuất sắc nhất - Best Riverview Condo Development tại Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Đại diện An Gia nhận giải thưởng tại PropertyGuru 2026.

PropertyGuru là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực bất động sản, quy tụ các doanh nghiệp, nhà phát triển và dự án bất động sản được lựa chọn qua gần 80 hạng mục. Giải thưởng bao quát nhiều phân khúc, từ nhà ở, căn hộ, khu đô thị đến bất động sản thương mại, công nghiệp; đồng thời, ghi nhận các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan, phát triển bền vững và tác động xã hội.

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện An Gia cho biết The Gió Heights là dự án hiếm hoi sở hữu lợi thế liền kề sông Đồng Nai.

Lợi thế này không chỉ cho phép chủ đầu tư khai thác các cảnh quan ven sông mà còn giúp phần lớn căn hộ tại The Gió Heights sở hữu tầm nhìn hướng sông rộng mở. Đây là điểm nhấn nổi bật trong định hướng phát triển sản phẩm của An Gia, đồng thời khẳng định sức hút của dự án trên thị trường thông qua giải thưởng Dự án căn hộ có tầm nhìn sông xuất sắc nhất.

“Với lợi thế ven sông, dự án The Gió Heights hứa hẹn cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng, bổ sung nguồn cung căn hộ view sông đang ngày càng thiếu hụt tại các đô thị lớn”, đại diện An Gia nhận định.

Để chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt, hiện chủ đầu tư An Gia đang tiến hành gặp gỡ, kết nối các đối tác, đại lý phân phối nhằm mở rộng các kênh phân phối, phục vụ kế hoạch kinh doanh dự án giai đoạn 2027-2028.

Đại diện đơn vị cho biết đây là bước đi cần thiết trong chiến lược quảng bá, phân phối, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao, sẵn sàng cho tăng trưởng, đón đầu chu kỳ của thị trường.

“Công ty xác định các đối tác, đại lý phân phối không chỉ là người bạn đồng hành quan trọng mà còn là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của dự án The Gió Heights, khẳng định cam kết về các chính sách hợp tác minh bạch và hấp dẫn, nhằm mang đến quyền lợi tối ưu nhất cho các đối tác”, đại diện An Gia nhấn mạnh.

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