Làng Đại học 189ha tạo sức hút cho nhà phố Vinhomes Global Gate Hạ Long

(VTC News) -

Cùng gần 2 triệu m² sàn văn phòng và hệ tiện ích đồng bộ, động lực từ giáo dục, việc làm có thể gia tăng nhu cầu an cư, kinh doanh, tạo lợi thế cho dòng nhà phố liền kề 60m² tại đây.

Làng Đại học thu hút người trẻ đến học tập, lập nghiệp

Tại những đô thị đại học phát triển, giảng đường thường kéo theo một hệ sinh thái kinh tế phong phú. Sinh viên cần chỗ ở, quán ăn, cửa hàng thiết yếu, giảng viên và chuyên gia cần dịch vụ chất lượng, doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực trẻ,… Khi cơ hội làm việc xuất hiện gần nơi học tập, nhiều người có thêm lý do ở lại, xây dựng sự nghiệp và gia đình.

Sức lan tỏa ấy từng được ghi nhận tại Cambridge, Anh. Báo cáo của London Economics do Đại học Cambridge công bố năm 2023 ước tính hoạt động của trường trong năm học 2020-2021 tạo tác động kinh tế gần 30 tỷ bảng Anh, hỗ trợ hơn 86.000 việc làm tại Anh. Trường hợp này cho thấy khả năng đóng góp của giáo dục đại học khi gắn với nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Làng Đại học 189ha là hạt nhân kiến tạo đô thị tri thức giống trường hợp Đại học Cambridge đã thành công ở Anh.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, Làng Đại học rộng 189ha được quy hoạch với 15 trường, hướng đến quy mô khoảng 76.000 sinh viên. Cùng Công viên Tri thức Toàn cầu và gần 2 triệu m² sàn văn phòng, quần thể được kỳ vọng tạo môi trường kết nối đào tạo, nghiên cứu và hoạt động kinh doanh bên vịnh di sản.

Khi các trường và khối văn phòng lần lượt vận hành, dòng người đến học tập, giảng dạy, làm việc có thể thúc đẩy nhu cầu nhà ở cùng nhiều loại hình dịch vụ. Với sinh viên, đó là không gian học nhóm, ăn uống, mua sắm phù hợp ngân sách. Với người đã đi làm, nhu cầu chuyển dần sang nơi ở riêng tư, văn phòng dịch vụ và tiện ích sinh hoạt chất lượng hơn.

Một bộ phận người trẻ có thể tiếp tục gắn bó với đô thị sau tốt nghiệp nếu tìm thấy cơ hội nghề nghiệp. Khi họ lập gia đình, nhu cầu trường học, y tế và các dịch vụ dành cho trẻ nhỏ lại mở rộng. Chính vòng đời cư dân ấy tạo cơ sở cho sức mua thường xuyên, thay vì chỉ dựa vào lượng khách ghé thăm ngắn hạn.

Nhà phố 60m² linh hoạt khai thác theo nhu cầu cư dân

Trong bức tranh phát triển đô thị tri thức, dòng nhà phố tại Vịnh Bình Minh 1 và Thiên đường nhiệt đới 1 có lợi thế đáng kể từ thiết kế thích ứng với nhiều mục đích sử dụng. Mỗi căn sở hữu diện tích đất 60m², mặt tiền rộng 5m, tầng một cao 4,2m và tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 190m².

Cấu trúc nhiều tầng cho phép gia chủ bố trí cửa hàng, studio hoặc văn phòng dịch vụ ở tầng trệt, đồng thời giữ không gian sinh hoạt riêng tư tại các tầng trên. Nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc cho thuê hoặc khai thác mô hình lưu trú phù hợp với điều kiện từng căn và nhu cầu.

Những hoạt động phục vụ cộng đồng học thuật có thể bắt đầu từ quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ in ấn đến không gian làm việc nhỏ. Khi đội ngũ chuyên gia và nhân sự văn phòng gia tăng, nhu cầu về dịch vụ chuyên nghiệp, nơi gặp gỡ đối tác hoặc địa điểm kinh doanh có thể tiếp tục mở rộng. Nhờ đó, chủ sở hữu có thêm phương án điều chỉnh công năng khi hình thành cộng đồng cư dân.

Triển vọng này được hỗ trợ bởi lộ trình phát triển hạ tầng. Khu Vịnh Bình Minh 1 dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý I/2027, đón những cư dân đầu tiên. Tòa văn phòng kết hợp khách sạn 35 tầng dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027, bổ sung không gian làm việc và lưu trú cho chuyên gia, khách công tác.

Cảnh quan chung giữa các dãy nhà tạo không gian sinh hoạt và gặp gỡ cho những gia đình chọn gắn bó với siêu đô thị.

Đến năm 2028, hệ thống trường liên cấp Vinschool và bệnh viện quốc tế Vinmec dự kiến hoàn thành, đáp ứng thêm nhu cầu thiết yếu của các gia đình. Nếu Làng Đại học thu hút thế hệ trẻ đến học tập, thì các tiện ích giáo dục phổ thông và chăm sóc sức khỏe sẽ góp phần tạo điều kiện để họ cân nhắc định cư lâu dài.

Điểm đáng chú ý của Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm ở sự kết nối giữa ba chặng đường học tập, lập nghiệp và an cư. Khi có thêm người trẻ chọn ở lại sau tốt nghiệp, đô thị có cơ hội hình thành doanh nghiệp, gia đình và hoạt động tiêu dùng mới. Đó là nền tảng bền vững cho giá trị sử dụng lâu dài của dòng nhà phố 60m² bên vịnh di sản.