Tổng Bí thư dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Điện Biên

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Được khởi công xây dựng vào ngày 26/6/2025 với tổng mức đầu tư là 35 tỷ đồng, công trình nhà tưởng niệm được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian lịch sử của khu di tích.

Nhà tưởng niệm có diện tích 160 mét vuông, kết hợp hài hòa giữa kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gỗ truyền thống, bảo đảm tính bền vững, trang nghiêm và linh thiêng; có mặt bằng hình chữ “nhất”, kiến trúc 2 tầng mái, gồm 5 gian, 6 hàng chân cột trong nhà và 2 hàng cột hiên. Lư hương phía trước uy nghi bằng chất liệu đá tự nhiên.

Tại Nhà tưởng niệm đặt tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng dây đỏ, thếp vàng. Tượng cao 1,33m với tổng trọng lượng hơn 500kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước, quê hương.

Cùng với Nhà tưởng niệm là các hạng mục phụ trợ đồng bộ như: Lầu Tả, Lầu Hữu đặt hai bên theo bố cục truyền thống; nghi môn bằng đá; hệ thống sân, đường nội bộ; kè chắn đất; lan can; cảnh quan cây xanh gắn với hình ảnh và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, hệ thống nhà trưng bày được tu bổ, nâng cấp, bổ sung nội dung, hiện vật, không gian trưng bày, lối đi cho người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và du khách.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 là không gian văn hóa - tâm linh quan trọng của tỉnh Điện Biên. Công trình không chỉ mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc, mà còn là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ; đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân trong việc tiếp tục kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chào hỏi các cực chiến binh

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ, Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đời đời ghi nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sự hy sinh bất tử của các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống trên chiến trường Điện Biên lịch sử, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho non sông đất nước, để Tổ quốc hôm nay được nở hoa trên nền hòa bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.

Tiếp bước con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng; xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, để sự hy sinh của các anh, các chị mãi mãi được tiếp nối bằng những thành tựu của thời đại mới, trở thành lời tri ân thiêng liêng và minh chứng sinh động cho giá trị bất diệt của sự hy sinh ấy.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.

Trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, hơn bảy thập kỷ trước, các anh, các chị đã không tiếc máu xương, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết tinh ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, viết nên bản anh hùng ca bất diệt trong thời đại Hồ Chí Minh.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở ra con đường độc lập, tự do cho dân tộc, hun đúc niềm tin và khát vọng để toàn dân tộc ta đi tới đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất non sông và vững bước xây dựng đất nước hòa bình, phát triển hôm nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Để xứng đáng với sự hy sinh ấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo đời sống các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, đền đáp nghĩa; nguyện nỗ lực không ngừng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, để máu xương của các anh không trở thành vô nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác nghe hướng dẫn viên giới thiệu về chiến trường Điện Biên Phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.