Khai quật hố chôn tập thể ở Hải Phòng, tìm thấy 21 bộ hài cốt liệt sĩ, đồng bào

(VTC News) -

Chiều 29/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng), cho biết sau 3 ngày khai quật, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 21 bộ hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn bị thực dân Pháp sát hại năm 1951 tại Khu Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo.

Tính đến trưa ngày 29/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 21 bộ hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn bị giặc Pháp sát hại tại khu vực Mả Chìa.

Các lực lượng chức năng phối hợp với chuyên gia kỹ thuật sử dụng thiết bị radar xuyên đất (GPR) để rà quét, xác định các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Công tác đào tìm được thực hiện tỉ mỉ, thận trọng.

Ngay sau khi phát hiện, các hài cốt được thực hiện các thủ tục theo quy định, kiểm kê, lập hồ sơ và bảo quản tại khu vực nhà quàn.

Lực lượng chức năng sắp xếp cẩn trọng, tỉ mỉ từng bộ hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn vừa được tìm thấy.

Hiện công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực Mả Chìa vẫn được các lực lượng phối hợp triển khai.

Sau khi hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập, địa phương dự kiến tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đưa các hài cốt liệt sỹ và đồng bào tử nạn về tại nhà quàn, khi kết thúc đợt tìm kiếm sẽ tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng trang trọng ngay tại khu vực Mả Chìa.

Trước đó, sáng 26/9, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

Năm 1951, Mả Chìa là nơi thực dân Pháp sát hại, chôn tập thể 8 chiến sĩ cách mạng, du kích, cán bộ và hàng trăm người dân các xã lân cận thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cũ.

Trong giai đoạn 1, lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm tại gò Mả Chìa, trên diện tích khoảng 250 m². Căn cứ kết quả thực tế, thông tin nhân chứng, hồ sơ và tài liệu liên quan, phạm vi tìm kiếm có thể được mở rộng trong giai đoạn 2, với diện tích dự kiến khoảng 500 m².

Khi phát hiện hài cốt, di vật, lực lượng chức năng sẽ xác định vị trí, kiểm kê, lập hồ sơ, bảo quản và bàn giao theo quy định. Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm phải có căn cứ và được cấp có thẩm quyền thống nhất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt 8 liệt sĩ và hàng trăm đồng bào bị giặc Pháp sát hại năm 1951 tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Kế hoạch tìm kiếm có sự tham gia của đại diện thân nhân 8 liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất. Sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập, địa phương sẽ tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, cho biết việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Mả Chìa không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.