Khai quật mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi, phát hiện bình tông khắc tên 'Đức Thành'

(VTC News) -

Ngày 14/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình khai quật, lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, Đội công tác phát hiện 1 bình tông nước tại mộ số 3, hàng 5, lô 8, khu 1 - trái.

Đáng chú ý, trên thân bình nước có khắc rõ tên “Đức Thành”. Đây là manh mối quý giá, là cơ sở quan trọng giúp các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, đối chiếu, làm rõ danh tính, quê quán và thân nhân của liệt sĩ.

Bình tông khắc tên “Đức Thành” được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: Q.N)

Ngay sau khi phát hiện, Ban công tác đã bảo quản nghiêm ngặt di vật, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành xác minh thông tin liên quan.

Cùng ngày, tại Đà Nẵng, Thiếu tá Phan Như Duyên, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp, cho biết từ thông tin người dân cung cấp, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm và phát hiện một mộ liệt sĩ tại khu rừng già tại thôn 3, xã Trà Giáp.

Theo lời kể của ông Trần Ngọc Liên (SN 1947, trú thôn 3, xã Trà Giáp), khoảng năm 1967 đến năm 1976, các đơn vị thuộc Quân khu 5 đóng quân tại khu vực suối Đá Mài (thuộc xã Trà Giáp) có bộ đội xuống địa bàn mua lương thực, thực phẩm. Năm 2023, con trai ông Liên là anh Trần Minh Trực (SN 1981, trú tại địa phương) đi rừng phát hiện có ngôi mộ kích thước 80cmx200cm, nghi là mộ bộ đội.

Khu vực xung quanh có nhiều hầm, hào chiến đấu và rất nhiều viên pin đá khác nhau cùng cáp điện thoại. Tại khu vực này trước đó đã quy tập một mộ liệt sĩ. Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng đối chiếu, thực địa và xác định có mộ nghi là mộ liệt sĩ tại khu rừng già tại thôn 3, xã Trà Giáp.

Sau khi xác minh, Đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp khai mở mộ và phát hiện một hài cốt liệt sĩ phân hủy hoàn toàn và kỷ vật gồm bộ tăng võng nylon, 2 cúc áo, 2 vỏ đạn súng AK, một số mẫu quần áo mục nát.

Hiện hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng và bảo vệ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp, dự kiến ngày 16/9 sẽ làm lễ truy điệu tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, xã Trà My, TP Đà Nẵng.