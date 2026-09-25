Nơi nằm xuống của 8 liệt sỹ Hải Phòng thời chống Pháp, sắp khai quật hố chôn

Trong những năm qua, thân nhân các liệt sỹ cùng với chính quyền và Nhân dân địa phương xây dựng một lăng bia để ghi danh các liệt sỹ đã được công nhận hy sinh tại đây và làm nơi hương khói, tưởng nhớ những người con ưu tú của gia đình, quê hương đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược.