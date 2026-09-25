Nơi nằm xuống của 8 liệt sỹ Hải Phòng thời chống Pháp, sắp khai quật hố chôn

Khu vực Mả Chìa (Hải Phòng) được xác định là nơi có hố chôn tập thể của 8 liệt sĩ bị thực dân Pháp sát hại năm 1951, việc khai quật sẽ được tiến hành từ 26/9.
Qua rà soát, đối chiếu hồ sơ lịch sử và thu thập thông tin từ các nhân chứng lão thành, cơ quan chức năng xác định tại khu vực này có một hố chôn tập thể gồm 8 liệt sĩ chưa được quy tập.
Dựa trên hồ sơ lưu trữ, đối chiếu với lời khai nhân chứng và gia đình liệt sĩ, đến nay địa phương xác định 8 liệt sĩ hy sinh và được chôn cất tại Mả Chìa nguyên là cán bộ, du kích các xã Vĩnh Quang, Đồng Minh, Vĩnh Phong và Cao Minh cũ (nay thuộc Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải, Vĩnh Am).
Tấm bia của ngôi mộ này ghi danh 3 liệt sĩ gồm Nguyễn Văn Cảm; Hà Văn Rặc và Đỗ Ngọc Bích, cùng hy sinh ngày 22/7/1951.
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