Sắp khai quật hố chôn tập thể 8 liệt sĩ bị giặc Pháp sát hại ở Hải Phòng

(VTC News) -

Sáng 24/9, UBND xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt 8 liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn (Vĩnh Bảo).

UBND xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt 8 liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn (Vĩnh Bảo).

Theo UBND xã Vĩnh Bảo, năm 1951, khu vực Mả Chìa là nơi giặc Pháp sát hại rồi chôn tập thể 8 chiến sĩ cách mạng, du kích, cán bộ và hàng trăm người dân các xã lân cận thuộc huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng cũ).

Theo kế hoạch, ngày 25/9, chính quyền địa phương tổ chức lễ tâm linh theo phong tục địa phương tại khu vực Mả Chìa.

Sáng 26/9, các lực lượng chức năng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong giai đoạn 1, lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm tại khu vực gò Mả Chìa, trên diện tích khoảng 250 m². Căn cứ kết quả thực tế, thông tin nhân chứng, hồ sơ, tài liệu liên quan, phạm vi tìm kiếm có thể được mở rộng ở giai đoạn 2, với diện tích dự kiến khoảng 500 m².

Khu vực Mả Chìa sẽ được tổ chức khai quật, tìm kiếm hài cốt các cán bộ cách mạng, du kích, cán bộ kháng chiến hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đã được công nhận là liệt sĩ.

Khi phát hiện hài cốt, di vật, lực lượng chức năng sẽ xác định vị trí, kiểm kê, lập hồ sơ, bảo quản và bàn giao theo quy định. Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm phải có căn cứ và được cấp có thẩm quyền thống nhất.

Kế hoạch tìm kiếm có sự tham gia của đại diện thân nhân 8 liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất. Sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập, địa phương sẽ tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Thông tin với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng), cho biết đến nay, mọi công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động như lễ tâm linh, lễ dâng hương, dâng hoa, lễ khai quật và các công tác bảo đảm đã được chính quyền địa phương chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất, phục vụ tốt cho đợt khai quật này.

Chính quyền xã Vĩnh Bảo phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên triển khai khảo sát thực địa, sử dụng thiết bị radar xuyên đất (GPR) để dò tìm, xác định vị trí mộ tập thể của 8 liệt sĩ thời kỳ chống Pháp tại khu vực Mả Chìa.

Trước đó, ngày 22/9, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền xã Vĩnh Bảo triển khai khảo sát thực địa, sử dụng thiết bị radar xuyên đất (GPR) để dò tìm, xác định vị trí mộ tập thể của 8 liệt sĩ thời kỳ chống Pháp tại khu vực Mả Chìa.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo từng có bốt Mai Sơn do thực dân Pháp thiết lập, nơi nhiều cán bộ du kích và chiến sĩ cách mạng bị sát hại. Qua rà soát hồ sơ lịch sử và thu thập thông tin từ các nhân chứng lão thành, cơ quan chức năng xác định tại đây có hố chôn tập thể 8 liệt sĩ chưa được quy tập.

Do địa hình thay đổi qua nhiều năm, cùng hoạt động canh tác và quá trình bồi đắp, việc xác định ranh giới hố chôn bằng phương pháp thủ công gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thiết bị radar xuyên đất được đưa vào khảo sát nhằm hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, giúp lực lượng tìm kiếm “nhìn” xuyên qua các tầng đất đá, khoanh vùng chính xác các tọa độ dị thường mà không cần đào xới trên diện rộng, qua đó tiết kiệm thời gian và công sức.

Thiết bị radar xuyên đất được đưa vào khảo sát nhằm hỗ trợ hạn chế đào xới trên diện rộng, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

Chính quyền xã Vĩnh Bảo và Ban Chỉ huy Quân sự xã đã vận động người dân tạo điều kiện về mặt bằng để phục vụ khảo sát. Sự phối hợp của người dân góp phần bảo đảm quá trình triển khai thuận lợi, an toàn.

Hoạt động này nhằm tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình và nhân dân địa phương, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.