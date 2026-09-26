Khai quật mộ chôn tập thể, tìm hài cốt 8 liệt sĩ bị sát hại năm 1951

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt 8 liệt sĩ và đồng bào bị giặc Pháp sát hại năm 1951 tại khu Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo.
Đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan và đông đảo thân nhân, nhân chứng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ an nghỉ tại đây suốt 75 năm qua.
Đông đảo thân nhân, cán bộ, cứu chiến binh và đại biểu dâng hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ tại buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Trong giai đoạn 1, lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm tại khu vực gò Mả Chìa, trên diện tích khoảng 250 m². Căn cứ kết quả thực tế, thông tin nhân chứng, hồ sơ, tài liệu liên quan, phạm vi tìm kiếm có thể được mở rộng ở giai đoạn 2, với diện tích dự kiến khoảng 500 m².
Khi phát hiện hài cốt, di vật, lực lượng chức năng sẽ xác định vị trí, kiểm kê, lập hồ sơ, bảo quản và bàn giao theo quy định. Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm phải có căn cứ và được cấp có thẩm quyền thống nhất.
Kế hoạch tìm kiếm có sự tham gia của đại diện thân nhân 8 liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất.
Sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập, địa phương sẽ tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
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