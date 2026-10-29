Lợi thế mới và định vị điểm đến Nam Bộ

(VTC News) -

Vị trí “bản lề” du lịch Đông - Tây Nam Bộ

Tây Ninh sở hữu tọa độ địa lý mang tính chiến lược đặc biệt trên bản đồ du lịch Nam Bộ. Tỉnh đóng vai trò bản lề kết nối hai vùng kinh tế - sinh thái lớn: một bên là vùng Đông Nam Bộ sầm uất, năng động và một bên là Đồng bằng sông Cửu Long giàu bản sắc sông nước. Sự giao thoa này tạo nên một không gian du lịch đa sắc thái hiếm có, nơi du khách có thể dễ dàng chuyển từ cảnh quan núi rừng sang miệt vườn ngập nước, từ nhịp sống đô thị sang làng quê yên bình chỉ trong một hành trình ngắn.

Về thị trường, Tây Ninh nằm sát TP.HCM - “Trung tâm điều phối” và là nguồn cung cấp du khách khổng lồ với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Việc tiếp cận thuận lợi thị trường nội địa trọng điểm này giúp tỉnh giải bài toán cầu du lịch ngắn ngày và nghỉ dưỡng cuối tuần cho toàn khu vực.

Ở tầm vóc quốc tế, Tây Ninh là cửa ngõ đường bộ lớn nhất sang tiểu vùng sông Mê Kông, sở hữu đường biên giới giáp Campuchia dài gần 369km cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế sầm uất. Lợi thế này không chỉ phục vụ riêng địa phương mà còn đóng vai trò điểm trung chuyển chiến lược cho toàn vùng Nam Bộ trong việc đón dòng khách quốc tế đường bộ và phát triển các tour du lịch liên tuyến xuyên quốc gia.

Cộng hưởng tài nguyên tự nhiên và di sản

Về mặt tự nhiên, tỉnh sở hữu tọa độ vàng ở hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn, cùng hai dòng sông lịch sử Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Mạng lưới sông ngòi dày đặc không chỉ kiến tạo cảnh quan sinh thái đặc trưng mà còn mở ra tiềm năng lớn cho du lịch đường thủy liên tỉnh.

Sự cộng hưởng tài nguyên “từ núi cao xuống sông dài” mang lại cho du khách những hành trình trải nghiệm đa dạng: chinh phục đỉnh núi Bà Đen hùng vĩ, chiêm ngưỡng kiến trúc tâm linh Tòa thánh Cao Đài, khám phá hồ Dầu Tiếng rộng lớn, đằm mình trong không gian hoang sơ của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát là Vườn Di sản ASEAN, rồi xuôi theo dòng Vàm Cỏ về vùng sinh thái ngập nước Đồng Tháp Mười rợp cánh cò bay.

Vô vàn trải nghiệm sinh thái độc đáo tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Ảnh: TL)

Không chỉ có thiên nhiên, Tây Ninh còn tích tụ một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ. Những di tích lịch sử mang đậm dấu ấn văn hóa Óc Eo, các lễ hội truyền thống, làng nghề dệt chiếu, làm trống, làm nón lá, cùng nghệ thuật ẩm thực dân dã hòa quyện tự nhiên với nét tính cách con người Nam Bộ hào sảng, nghĩa tình. Văn hóa và con người chính là “hồn cốt” để chuyển hóa tài nguyên thành các sản phẩm du lịch có chiều sâu nhân văn sâu sắc.

Quy hoạch vĩ mô, đưa Tây Ninh thành tâm điểm du lịch

Trước đây, phần lớn du khách đến Tây Ninh thường đi về trong ngày do sản phẩm du lịch và hạ tầng dịch vụ còn tương đối đơn lẻ. Giờ đây, việc mở rộng không gian phát triển và đa dạng hóa sản phẩm đã giữ chân du khách lưu trú lâu hơn, thúc đẩy mức chi tiêu cho ẩm thực, giải trí và hàng hóa địa phương.

Sức bật của du lịch Tây Ninh không đến từ phép cộng cơ học các tài nguyên, mà từ tư duy quy hoạch tầm vĩ mô. Trên nền tảng thế mạnh về văn hóa - tâm linh và sinh thái, tỉnh đang mở rộng mạnh mẽ sang các dòng sản phẩm du lịch thể thao, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp và du lịch đường thủy. Các sản phẩm mới không thay thế mà bổ trợ cho thế mạnh truyền thống, làm phong phú thêm hệ sinh thái trải nghiệm.

Núi Bà Đen - điểm đến giàu giá trị văn hoá và tâm linh. (Ảnh: Sun Group)

Một hệ sinh thái du lịch đa dạng đang hoàn thiện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng: từ gia đình nghỉ dưỡng cuối tuần, giới trẻ tìm kiếm hoạt động mạo hiểm, người cao tuổi hành hương dưỡng sức, cho đến du khách quốc tế trải nghiệm văn hóa bản địa.

Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tỷ trọng đáng kể vào tăng trưởng chung và kích cầu chuỗi ngành nghề nông nghiệp - thương mại - dịch vụ. Trong đó, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái lớn nhất phía Nam, đóng vai trò hạt nhân kết nối và lan tỏa sự phát triển cho toàn bộ chuỗi sản phẩm du lịch sông nước, nông nghiệp và di sản vùng đồng bằng Nam Bộ.