'Trở về thời khắc thiêng liêng' ở Hà Nội: Hiểu lịch sử để thêm yêu đất nước

(VTC News) -

Sáng 10/10, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được khai mạc tại Phố Sách Hà Nội, phường Cửa Nam. Bằng công nghệ thực tế ảo (VR), người dân “xuyên không” thời gian trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” khai mạc sáng 10/10 tại Phố Sách Hà Nội, đưa người dân trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo.

Diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thực hiện, cùng sự phối hợp của Công ty kính ảo Virtual Park.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, cho biết chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại Phố Sách Hà Nội - điểm hẹn văn hóa của người dân Thủ đô. Thông qua chương trình, người dân sẽ được trở về thời khắc lịch sử đã mở ra trang sử mới của đất nước, để thêm trân trọng lịch sử và những giá trị đang được gìn giữ, tiếp nối.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, phát biểu tại lễ khai mạc chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” sáng 10/10.

Ông Hoàn cho rằng việc kết hợp giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại tạo ra cách tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, đặc biệt với thế hệ trẻ.

“Thông qua chương trình hôm nay, UBND phường Cửa Nam và VOV mong muốn lan toả thông điệp: Hiểu lịch sử để thêm yêu đất nước, yêu Hà Nội; trân trọng quá khứ để vững bước tương lai; ứng dụng công nghệ để đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với cuộc sống”, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, nhấn mạnh.

Nhà báo Dương Quang Tùng, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VTC News, cho biết sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 đã nhiều lần được tái hiện trong các dịp lễ lớn. Tuy nhiên, công nghệ thực tế ảo mang đến cách tiếp cận mới khi đưa người xem vào không gian lịch sử thay vì chỉ quan sát qua hình ảnh, phim tư liệu.

“Công nghệ VR cho phép người trải nghiệm không chỉ xem mà còn đứng trong không gian lịch sử, cảm nhận từng biểu cảm, từng chuyển động của đám đông, từng âm thanh vang vọng”, nhà báo Dương Quang Tùng chia sẻ.

Nhà báo Dương Quang Tùng, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VTC News, phát biểu tại sự kiện “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Nhà báo Dương Quang Tùng cho biết, chương trình được xây dựng từ nhiều nguồn tư liệu lịch sử như hình ảnh, phim, bản ghi âm và những lời kể. Các chuyên gia lịch sử phối hợp với nhóm kỹ thuật phục dựng từng chi tiết, từ màu sắc lá cờ, độ sáng của bầu trời đến âm thanh tiếng hô vang, tiếng vỗ tay của quần chúng.

Công nghệ VR và đồ họa 3D được sử dụng để tái tạo không gian 360 độ, cho phép người xem quan sát từ nhiều góc nhìn. Nhờ đó, sự kiện lịch sử trở thành trải nghiệm trực tiếp, giúp người tham gia hình dung rõ hơn không khí của ngày độc lập.

Ông Dương Quang Tùng kỳ vọng chương trình sẽ trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó khơi dậy tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Các đại biểu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR), chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Người dân xúc động khi trở về mùa thu lịch sử

Dù trời đổ mưa từ sáng sớm, nhiều người dân vẫn đội mưa có mặt tại Phố Sách Hà Nội, háo hức chờ đến lượt trải nghiệm chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Bà Cao Thị Đông (tổ dân phố Nam Ngư, phường Cửa Nam) có mặt từ hơn 6h sáng để chờ đến lượt trải nghiệm. Bà cho biết bản thân rất háo hức khi biết chương trình được tổ chức tại khu phố.

“Biết chương trình được tổ chức tại đây, tôi và mọi người đều rất háo hức. Tôi đã có mặt từ hơn 6h sáng, mong được tìm hiểu về những năm tháng lịch sử, được sống lại khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc”, bà Đông chia sẻ.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng ban chỉ đạo tặng quà cựu chiến binh Phạm Đức Vinh.

Là cựu chiến binh đã đi qua nhiều thăng trầm của đất nước, ông Phạm Đức Vinh (69 tuổi, tổ dân phố Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam) không giấu được sự xúc động khi trải nghiệm chương trình.

“Sau 81 năm, khi nhìn lại thời khắc ấy, tôi thực sự xúc động, có cảm giác như mình đang trực tiếp có mặt tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Không khí đông vui, náo nhiệt cùng những chi tiết được tái hiện chân thực, từ trang phục, xe cổ đến không gian lễ đài trang nghiêm, mang lại cho tôi trải nghiệm rất sống động và thiêng liêng”, ông Vinh chia sẻ.

Với những người đã đi qua nhiều năm tháng của đất nước, đó có thể là dịp để trở về với ký ức, thêm một lần cảm nhận giá trị của độc lập, tự do. Với người trẻ, đó là cơ hội bước gần hơn tới lịch sử, không chỉ qua những dòng chữ được đọc hay những hình ảnh được nhìn thấy, mà bằng một trải nghiệm trực tiếp, giàu cảm xúc.

Bạn Thu Hương, nhà sáng tạo nội dung, hào hứng khi lần đầu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo để trở về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945.

Bạn Thu Hương (22 tuổi, nhà sáng tạo nội dung) cho biết đây là lần đầu tiên có cơ hội trải nghiệm thực tế ảo để trở về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945.

“Mình biết đến chương trình qua lời giới thiệu của một người bạn và đã háo hức từ hôm qua, nên quyết định có mặt tại đây từ rất sớm. Mình vừa hồi hộp, vừa tự hào và tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm đặc biệt, ý nghĩa, khó quên”, Thu Hương chia sẻ.

Công nghệ thực tế ảo mở ra cách tiếp cận lịch sử mới, giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận rõ hơn không khí ngày độc lập.

Ra mắt công chúng tại Hà Nội vào tháng 8/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” thu hút hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, hành trình tiếp tục được nối dài tại Quảng Ninh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), TP. HCM và Đà Nẵng, đón hàng nghìn người dân, du khách tham gia.

Trong hai ngày 10 và 11/10, Phố Sách Hà Nội là điểm dừng chân tiếp theo của hành trình. Không chỉ tái hiện một dấu mốc lịch sử thiêng liêng, chương trình còn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ những trải nghiệm hôm nay, mỗi người thêm hiểu, thêm trân trọng những giá trị của quá khứ và có trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối trong cuộc sống hiện đại.