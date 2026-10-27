Hơn 4.300 người 'trở về thời khắc thiêng liêng' bằng công nghệ VR tại Nha Trang

(VTC News) -

Từ ngày 24-26/10, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo Điện tử VTC News và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức.

Đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thông qua kính thực tế ảo (VR), người tham gia được trở về không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau 3 ngày tổ chức, chương trình đón 4.389 lượt khách. Đáng chú ý, bên cạnh người dân địa phương, nhiều du khách quốc tế hào hứng, xếp hàng chờ trải nghiệm, tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam.

Du khách quốc tế xúc động khi nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Chị Olga, du khách Nga, cho biết dù thời tiết nắng nóng, chị vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt tham gia chương trình. “Khi đeo chiếc kính vào, tôi hòa mình vào hàng vạn người dân Việt Nam để cùng lắng nghe lời Tuyên ngôn Độc lập, cùng họ mừng rỡ, reo hò. Tôi rất xúc động”, chị chia sẻ.

Với Olga, trải nghiệm này giúp chị hình dung rõ hơn không khí tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Độc lập. Thay vì chỉ quan sát hình ảnh lịch sử từ bên ngoài, chị có cảm giác đang đứng giữa dòng người, cùng chứng kiến sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam.

Du khách quốc tế trải nghiệm chương trình, cho biết hoạt động giúp họ hiểu thêm về lịch sử và tinh thần yêu nước của người Việt Nam.

Du khách Ivan Anastasia Viktoriia cũng bày tỏ niềm vui sau khi tham gia chương trình. Dù không hiểu hết ngôn ngữ, Ivan cho rằng trải nghiệm mang lại nhiều ý nghĩa và giúp hiểu hơn về lịch sử Việt Nam.

“Tôi rất vui khi tham gia trải nghiệm này. Trải nghiệm này rất ý nghĩa và tự hào. Tôi thấy hiểu hơn về lịch sử Việt Nam. Người dân Việt Nam rất yêu nước. Hy vọng sẽ được tham gia nhiều chương trình thế này hơn”, du khách chia sẻ.

Những phản hồi từ khách quốc tế cho thấy lịch sử có thể được tiếp cận bằng nhiều cách thức khác nhau. Khi hình ảnh và âm thanh được tái hiện sống động, người xem có thêm cơ hội hình dung bối cảnh của một sự kiện mà trước đó có thể chỉ biết qua sách báo.

Đưa lịch sử đến gần công chúng bằng công nghệ VR

Trở về thời khắc thiêng liêng sử dụng công nghệ thực tế ảo kết hợp đồ họa 3D, góc nhìn 360 độ và âm thanh để tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Người trải nghiệm có thể quan sát lễ đài, dòng người và lắng nghe lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trong không gian mô phỏng.

Thay vì tiếp nhận lịch sử qua những trang sách hay hình ảnh tĩnh, công chúng được đặt vào một không gian tái hiện, qua đó hình dung rõ hơn về bối cảnh của thời khắc trọng đại. Cách tiếp cận này cũng mở ra cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử bằng phương thức phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin trong môi trường số.

Thông qua kính thực tế ảo, người tham gia được trở về không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Chương trình tại Khánh Hòa nằm trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân tại vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2026).

Đây là một trong những điểm dừng tiếp theo của hành trình Trở về thời khắc thiêng liêng” Chương trình lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thu hút hơn 35.000 lượt người trải nghiệm tại Thủ đô.

Sau đó, chương trình tiếp tục đến nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ninh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Dinh Độc Lập (TP.HCM) và Công viên APEC (Đà Nẵng).

Riêng năm 2026, chương trình thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm tại Dinh Độc Lập trong ba ngày từ 19-21/8; hơn 5.000 lượt người tại Công viên APEC, Đà Nẵng, từ ngày 2-4/9. Gần đây nhất, chương trình diễn ra tại Phố sách Hà Nội trong hai ngày 10 và 11/10 ghi nhận hơn 3.000 lượt khách tham gia.

Việc tiếp tục đón 4.389 lượt khách tại Nha Trang cho thấy công chúng vẫn dành sự quan tâm cho những hình thức tiếp cận lịch sử kết hợp công nghệ. Qua đó, lịch sử không chỉ là những sự kiện được ghi nhớ, mà còn trở thành trải nghiệm để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế, hiểu thêm về hành trình giành độc lập của dân tộc Việt Nam.